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盼印度移工 台印MOU送立院

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台印度勞工合作備忘錄前天經行政院同意備查，勞動部昨表示，依條約締結法規定，MOU送請立法院查照，並同步於勞動部勞動力發展署網站公告MOU文本內容，供社會各界查閱周知。記者葉冠妤／翻攝
台印度勞工合作備忘錄前天經行政院同意備查，勞動部昨表示，依條約締結法規定，MOU送請立法院查照，並同步於勞動部勞動力發展署網站公告MOU文本內容，供社會各界查閱周知。記者葉冠妤／翻攝

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為解決台灣缺工問題，台灣日前和印度簽署台印度勞工合作備忘錄（ＭＯＵ）。勞動部表示，ＭＯＵ昨已送請立法院查照，並同步於發展署網站公告ＭＯＵ文本內容，後續也將召開諮詢會議，邀請學者專家及相關團體，討論引進印度移工應有的認識、準備及配套措施等，待各項準備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國。

勞動部表示，備忘錄內容共有十三條，包括開放行業及人數由台方決定，印度方應保證印度移工遵守台方法規，雇主及勞工應履行勞動契約義務，印度勞工健康檢查，勞資爭議依我國法律解決，保障印度勞工在台權益，共同防制人口販運，雙方領域法規許可下擴大直聘計畫，共組聯合工作小組等。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，後續將召開台灣、印度雙邊工作層級會議，先就較無爭議的議題，如雙邊社會文化適應議題、語言通譯安排、防疫及社會安全等進行討論。另也將邀台印專家學者、投資印度台商代表、雇主團體、移工團體、人力仲介團體、公民社會團體等與會，收集各界意見。

勞動部強調，增加印度移工為新來源國，只是增加雇主選項，不會因此擴大移工開放的行業及工作，且雇主必須先在國內招募本國勞工有不足時，才能申請引進移工，不會影響國人就業、薪資及勞動條件。

勞動部 印度 移工

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