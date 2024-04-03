影／0403大地震台中5級 市區紅綠燈疑當場震斷

今天上午全台有感地震，台中最大震度也達五級，不少民眾上班前被嚇醒，各分局警方也在轄區巡邏，台中第六分局發現西屯區一處紅綠燈號誌疑似也不禁地震晃動，有一半毀損掉落懸掛半空中，中間剩下電線接搖搖欲墜，目前已在周邊交管並聯繫市府單位處理。

台中第六分局指出，西屯區派出所警員今上午8點10分巡邏經福星北路、西苑路口時，發現路口的紅綠燈號誌毀損，懸掛半空僅剩下電線連接搖搖欲墜，為避免掉落砸傷人意外，隨即在路邊放置三角錐、同步執行交管，並聯繫台中市府工程處人員到場。