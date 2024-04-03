0403大強震 彰化縣府最大震度5 二辦外牆龜裂、一民宅倒塌

0403大地震，彰化縣最大震度5弱，彰化縣消防局動員各分隊災情查報，員林市有2件電梯受困、大村鄉有1棟空屋倒塌、縣府第二辦公大樓外牆磁磚剝落，全縣已有6814停電搶修中，此一災情暫時未傳出傷亡。

彰化縣消防局表示，今天上午7時58分發生的地震規模7.2強震，消防局地震災害應變中心強化3級開設，並動員各消防分隊查報災情，初步掌握災情如下：

(一)大村鄉公所轉報大村鄉黃厝村疑似有1棟空屋倒塌，無人受傷，經查為空屋旁圍牆倒塌，非建築物。

(二)民眾報案花壇鄉中正路85號前電線掉落，經查看為第四台電線掉落，已通知第四台業者及分駐所派員警指揮交通。

(三)彰化縣政府第二辦公室外牆磁磚剝落，目前外牆下方附近已設置三角錐警戒，拉封鎖線，並聯繫員警到場指揮交通，無人員受傷。

(四)台電公司彰化區轉報，草港D/S變電所2條饋線跳脫，漢寶變電所3條饋線跳脫轉供中，目前停電户6814戶，涵括二林、福興、芳苑一帶。