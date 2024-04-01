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中研院明清紙本檔案 國際瘋解謎
藏於中研院史語所的明清檔案工作室，在建築物外看不見明顯招牌，成立以來卻一直吸引眾多國際學者前來研究。明清檔案工作室召集人、史語所研究員陳熙遠說，典藏檔案雖已從一九九六年起數位化，好些學者還是希望親見原件，更有人因研究紙質，一定要看原件不可。
這些珍貴檔案一九二一年在北京曾險遭焚毀，又差點變再生紙，最後由史語所首任所長傅斯年從藏書家手中購入，之後隨史語所一路顛簸來台。陳熙遠則說，這些檔案不只可觀察中國或清朝朝廷，還能看到上層政治與下層社會、中央與邊陲的互動。
像清順治年間翟鳳翥所撰「鄉約鐸書」，書中以通俗案例闡釋皇帝聖諭如「孝順父母」等，是所謂的聖人之學、教化用書，同時也有如當代的教師手冊、課綱，讓地方知縣、知府據此向人民傳播皇帝諭令，並上呈給皇帝，盼透過皇帝來頒布天下。陳熙遠說，這些「聖王教化」之書是要顯示皇帝不只是政權負責人，也是道德教化楷模，就如蔣中正總統也曾散播青年守則。
這些聖王教化書當時還影響其他國家。陳熙遠說，像范鋐的「六諭衍義」譯成日文後，從琉球一直傳到日本，成為幕府時代武士教育重要教科書。有趣的是，范鋐和其書當時在中國境內反而名不見經傳。
而當年大清帝國藩屬國眾多，內閣大庫檔案也有許多相關資料。陳熙遠說，有些日本學者研究朝鮮當年上書給皇帝的「表文」，還有國外學者研究這些檔案從早期用質佳的「高麗紙」、到晚清時紙質不再的演變。這些檔案對台灣史研究更是重要。
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