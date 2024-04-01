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紅外線掃出圖中圖 揭清帝祕史

聯合報／ 記者何定照／台北報導
中研院明清檔案工作室的太和殿筵宴位次圖，經紅外線掃描發現另藏他圖。記者林俊良／攝影
中研院明清檔案工作室的太和殿筵宴位次圖，經紅外線掃描發現另藏他圖。記者林俊良／攝影

中央研究院歷史語言研究所有間「明清檔案工作室」，藏有卅多萬件清朝內閣大庫等檔案，珍貴內容被史家譽為廿世紀中國五大發現之一。但要解讀這些史料不容易，明清檔案工作室召集人陳熙遠近年以紅外線掃描，發現一張清宮殿宴席座位表下竟另藏他圖，有如偵探般追尋出一位皇帝的倉促一生。

這張手繪宴席座位表，是在展示天朝權威最重要的場域「太和殿」。陳熙遠說，但除此外，該圖並無封面、圖上也沒有標題，無法判斷其繪製時間與用途；由於圖上有塗改痕跡，他想到用紅外線掃描，沒想到下面出現另張宴席座位表。

比對兩張座位表，最明顯的差異是受邀者略不同。藏在現圖下的座位表，在內殿皇帝寶座旁列「后父」桌次，陳熙遠指出，只有皇帝大婚之際會連皇后父親及親屬也邀請。

但清朝皇帝眾多，這場婚宴屬於哪位？陳熙遠推敲，清朝許多皇帝上位時已不年輕，但皇帝結婚往往很早，算算只有順治、康熙、同治、光緒帝因幼年即位，之後才舉行大婚；至於清朝最後的皇帝宣統（溥儀）雖也幼年即位，但他結婚已是民國成立後的一九二二年，無法到太和殿舉行朝會或筵宴，也可排除。

再細看圖中，皇帝寶座旁有列「起居注官」桌位，而此一負責記錄皇帝言行的職位，是康熙九年才成立。陳熙遠說，該圖大婚主人只可能是同治或光緒，再考量光緒廿五年所編「大清會典圖」中記載的大婚座位圖和史語所此圖差異甚大，答案即可揭曉為同治帝。

至於塗改原圖後的座位表又為哪樁宴席？陳熙遠說，依清規範，只有冬至、元旦、皇帝生日，才須在太和殿辦宴，乾隆又規範逢皇帝旬壽（生日每滿十年）才須在太和殿辦宴，且在當年元旦舉行，因此可推敲出該宴是為同治旬壽舉辦。

陳熙遠說，一八七二年結婚的同治，一八七四年年底就病逝，來不及過廿大壽。至於為何當時準備壽宴者直接就此婚宴座位圖塗抹更改，陳熙遠推測主要是兩宴舉行時間差距不大，座位表也僅是是備辦桌次的參考用圖，並非正式圖樣；當然這也可能反映出晚清帝國國勢衰頹，不得已便宜行事。

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