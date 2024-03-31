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聯合報一周大事3/24~3/30

聯合報／ 本報訊
寶林茶室爆發疑似食物中毒，截至27日已有兩人死亡。本報資料照片
寶林茶室爆發疑似食物中毒，截至27日已有兩人死亡。本報資料照片

國內

26日：北市遠百信義「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒，截至廿七日已有兩人死亡。

28日：以回憶錄「巨流河」撼動華文世界的作家齊邦媛辭世，享嵩壽一○一歲。

29日：寶林茶室食物中毒案，衛福部公布採檢結果，兩名死者體內驗出「米酵菌酸」，其餘六名住院患者也驗出米酵菌酸。

國外

25日：聯合國安理會通過決議，首度要求以色列與哈瑪斯在加薩立即停火

26日：懸掛新加坡國旗的貨輪達利號失控撞上美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋，導致長二點六公里的大橋橋身塌陷，斷成數截落入水中。

27日：日本政府經濟產業省宣布，將透過官方與民間企業聯手，以二○三五年左右為目標，推動研發次世代國產客機，預計未來十年投入約五兆日圓資金。

寶林茶室 米酵菌酸 衛福部 食物中毒

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