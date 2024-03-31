聯合報一周大事3/24~3/30

1955年3月30日，馬祖列島現正處於表面平靜無事而實際緊張的狀態中，前線健兒枕戈待且，以應付戰事的隨時發生。聯合報記者與台北中外記者31人飛往前哨島嶼進行4小時採訪，帶回當時馬祖前線的影像。據當地最高指揮官在記者招待會中說：「馬祖列島隨時有戰事發生的可能性，我們亦隨時準備迎殲來犯的敵人，在馬祖防務的嚴密部署下，任何一島如受到突襲，均將立即獲得全面的支援」。並謂馬祖守軍有旺盛的士氣與無比的信心以擊敗敵人。

2024-03-30 09:00