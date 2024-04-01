「吉祥．如藝」信義區唯一！49萬即簽約市府站2+1房 搶進超級蛋黃區，掀台北市購屋潮

達永與新潤建在信義區首發聯名建案「吉祥．如藝」，於上週釋出第一波廣告，主打49萬起即簽約，住近捷運藍線市府站2+1房SRC制震宅；超殺付款方案買進台北市蛋黃區，而且是大信義計畫區，掀起網路上龐大討論熱潮，也為雙北房市投下震撼彈！

「吉祥．如藝」位居大信義計畫區的正核心，49萬起即簽約，入北市主超級蛋黃區。 圖／達永建設 提供

台北市中心買的起，聰明父母為子女提前置產大信義計畫區「吉祥．如藝」49萬起即簽約，不僅滿足北市購屋的夢想，2+1房的產品力，更吸引許多父母提前為孩子置產北市，不少網友就討論：「信義計畫區有捷運藍線，更有全台百貨密度最高的商圈，食衣住行便利…」，「台北市心生活機能優越，孩子無論就學，或工作都方便，就算不住，也能出租…」

「吉祥．如藝」專案經理表示：信義計畫區除了眼前繁華，未來市府站一路相隔的松菸、亞洲最大的鐵道文創園區、大巨蛋，將以信義計畫區所缺的藝文休閒廊帶，連袂基隆河河濱綠帶，成為以大信義計畫區為主體的宜居板塊！「吉祥．如藝」步行7分鐘就到市府站，位置優越，49萬起即簽約，更堪稱史無前例的入手價！

「吉祥．如藝」步行7分鐘市府站，2+1房掀台北市買房潮。 圖／達永建設 提供

新北市指標案簽約金，就能買進北市的超級蛋黃區過去認為北市買不起，所以移居新北市，然而，近年來新北市首環板橋、三重、中永和房價也紛紛站上新高，就目前這些區域線上指標案來看，同樣2+1房的簽約金，若以10%計算，也都需近1～2百萬以上，「吉祥．如藝」49萬起即簽約的優付方案，大幅降低進入門檻，不僅徹底顛覆北市購屋觀，更是進入蛋黃區的最好時機，現在自己住，享受便利，未來脫手或出租，保值性和收益性相對好！

（數據來源：591、業務市調交叉比對計算） 圖／達永建設 提供

新北市指標案簽約金，就能買「吉祥．如藝」住進北市的超級蛋黃區。 圖／達永建設 提供

網友精算，雙北通勤族每年時間成本，等於少買一間房也有雙北通勤網友精算，以高階主管月薪8萬計算，每天來回通勤時間若為2小時，每月相當於約1.9萬，若為夫妻兩人則每月近3.8萬，每年約45.6萬的時間成本，再加上一些油費等衍生費用，相當於就能簽下「吉祥．如藝」2+1房；以北市信義區唯一的購屋優付方案，「吉祥．如藝」成功破防北市房價，成為當前超夯炸子雞！

電話: 02-2756-5999地址: 台北市信義區基隆路一段89號官網: https://jx.proagent.tw/news-udn