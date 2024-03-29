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寶林茶室粿條檢體全採陰 王必勝：仍高度懷疑粿條是肇因

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導
衛福部次長王必勝表示，抽驗35件寶林相關品項，目前驗畢與案件相關性較高的粿條、香蘭葉汁、再來米粉3項，均未驗出米酵菌酸，供應商大粄城16件粿條完成檢驗，同樣未驗出米酵菌酸。記者許正宏／攝影
衛福部次長王必勝表示，抽驗35件寶林相關品項，目前驗畢與案件相關性較高的粿條、香蘭葉汁、再來米粉3項，均未驗出米酵菌酸，供應商大粄城16件粿條完成檢驗，同樣未驗出米酵菌酸。記者許正宏／攝影

寶林茶室食物中毒目前累積21例通報，其中包含2人死亡，6名住院中，兩名死者體內都檢出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）。衛福部晚間說最新採檢進度，衛福部次長王必勝表示，寶林茶室的粿條、香蘭葉、在來米粉，以及大粄城粿條供應商的採檢都是「米酵菌酸」陰性，但仍不能排除粿條感染的可能性。

王必勝表示，後續檢驗會以「人」跟「物」來區分。「物」的部分，抽驗35件寶林相關品項，目前驗畢與案件相關性較高的粿條、香蘭葉汁、再來米粉3項，均未驗出米酵菌酸，供應商大粄城16件粿條完成檢驗，同樣未驗出米酵菌酸。他補充，目前是先採檢米酵菌酸，後續也有做其他常見毒物檢驗，全數都是陰性。

王必勝表示，米酵菌酸的檢驗標準品已經分樣給三個地方，分別為食藥署、北榮、台大法研所；新訂購的國外進口標準品最快下禮拜一會進來，未來會納入常態性標準品，未來遇到類似的情況就可以盡快檢驗。而環境採檢需要驗「唐菖蒲伯克氏菌」， 食藥署在做培養基，但要培養出細菌要兩個禮拜以上，難以加速。

雖然粿條目前採檢米酵菌酸是陰性，王必勝說，雖然供應商以及寶林茶室的粿條採檢為陰性，但是仍然無法排除粿條的可能性，因為採檢僅能現有的，民眾食用的該批粿條已經沒有辦法再去檢驗了。

人的部分，疾管署副署長羅一鈞說，加護病房個案由醫院救治當中，目前並未脫離險境，病程變化不宜由中央說明；今天已請衛生局主動聯繫相關個案，輕症返家共13例，已收集2例送驗米酵菌酸，檢驗結果還沒出爐，會以重症為優先檢驗，看後續衛生局聯繫狀況，與外界更新。

王必勝表示，希望返家民眾可以盡快檢驗，現在個案分佈已經不只是台北市，希望能積極一點找到檢體。然而，目前檢驗結果幾乎就可以確定是米酵菌酸，如果返家個案的採檢檢驗出來可以讓資訊更加確定。

疾管署副署長羅一鈞（右）說，寶林案加護病房個案由醫院救治當中，目前並未脫離險境；輕症返家共13例，已收集2例送驗米酵菌酸，但檢驗結果還沒出爐。記者潘俊宏／攝影
疾管署副署長羅一鈞（右）說，寶林案加護病房個案由醫院救治當中，目前並未脫離險境；輕症返家共13例，已收集2例送驗米酵菌酸，但檢驗結果還沒出爐。記者潘俊宏／攝影

寶林茶室 王必勝 米酵菌酸 羅一鈞 衛福部 食物中毒

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