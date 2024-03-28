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影／網售偽、禁藥物 立委籲應建立查緝專責單位

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民眾黨立法委員林憶君（中）上午舉行記者會，指出現在用來協助病人治療的藥物，都可能已經有不安全的偽藥，甚至對人體有害的禁藥在網路違法販售。記者林伯東／攝影
民眾黨立法委員林憶君（中）上午舉行記者會，指出現在用來協助病人治療的藥物，都可能已經有不安全的偽藥，甚至對人體有害的禁藥在網路違法販售。記者林伯東／攝影

民眾黨立法委員林憶君上午舉行「杜絕網購偽、禁藥物守護國人用藥安全，政府應建立查緝專責單位」記者會，林憶君及多位藥師發現，現在用來協助病人治療的藥物，都可能已經有不安全的偽藥，甚至對人體有害的禁藥在網路違法販售。

林憶君痛批衛福部食藥署，沒有認真守護國人的食、藥安全問題。她指出，我國長年致力提升國內藥廠符合最嚴格的 PICS／GMP標準，但食藥署竟放任偽藥、禁藥透過網路流竄，讓民眾隨意透過網路購買取得。

根據食藥署本月11日公布統計資料，去年查獲網路違法販售藥品共計1478件，發布62件違規境外網站，甚至這些網站仍多依然在持續運作中，毫無關閉網站的跡象，國人至今仍可從這些違法販售假藥的網站上購買到偽藥。

記者會現場播放實際從網站上訂購藥品的影片，過程與一般網購無異，但買到的都是偽藥，且這些偽藥的成分、療效都不明，民眾不小心購買服用後，不僅對身體可能造成影響，等到問題發生甚至還會求償無門。

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