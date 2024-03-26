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台灣之光再創佳績-大漢酵素 獲29項國內外殊榮

文／ 大漢酵素

大漢酵素生技是台灣酵素界獨占鰲頭的保健品牌，更是海內外第一自然原料供應廠，多年來專注於天然精萃發酵，以多種自然蔬果為原料把天然有機物，精萃再精釀，締造更多健康奇蹟！

大漢酵素始終積極研發，專心做好每一件醱酵事。2023年更以卓越創新實力，榮獲國內外29項發明獎，囊括FTG美國特別獎、RutaFit加拿大特別獎、國家品質金獎、台灣生技大獎、新北市發明人獎等，突顯台灣醱酵龍頭-大漢酵素在全球舞台上的傑出表現。

大漢酵素的【指向型醱酵技術】 榮獲2023新北市發明獎等多項殊榮。 圖／大漢酵素提供
大漢酵素的【指向型醱酵技術】 榮獲2023新北市發明獎等多項殊榮。 圖／大漢酵素提供

大漢酵素獨家專利「指向型發酵技術MFS-II」，更是在嚴格的評選及評審制度下，成為此次得獎的最大亮點，傳統醱酵方法與現代技術相結合，這項獨家技術的研發成功，獲得國際專家學者們的好評，奠定了大漢酵素在保健生技業獨占鰲頭的寶座。

除了專業研發技術外，大漢酵素在保健原料代工也是首屈一指的生技原料廠。近年為生物科技領域「NMN」，大漢將十字花科蔬菜，歷經3階段、2株益菌醱酵提煉；在100天發酵時間內，將指標性植化素完整萃取，產生新一代生技革命原料「指向型NMN」，使其具有指標物質及強化功能訴求特性。

大漢酵素榮獲2024年華人創業家大獎。 圖／大漢酵素提供
大漢酵素榮獲2024年華人創業家大獎。 圖／大漢酵素提供

獨家「MFS II指向型醱酵技術」，透過微生物螯合作用，擁有植物醱酵包覆結構專利(台日雙專利)，讓大漢酵素贏得了國際廣泛的讚譽，更突顯了大漢在生物科技領域的地位，眾多同業也紛紛向大漢取經，為的就是發展更多元的健康渠道。

2023年可說是大漢酵素的豐收年，不僅屢創佳績，也持續在國內外生技產業大放異彩，大漢酵素生技透過不同的原料與醱酵製程，強化了天然原料的特性與可塑性，秉持著為世人健康把關的精神屢造佳績，讓民眾吃得健康、獲得優質營養。

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