「我們在這裡」 療癒系音樂會重現生命的故事

在復活節前夕3月23日的周六，分別由孫惠玲、阿季、李育倫三位基督徒音樂人，於台北好聲藝集表演廳，發表的「我們在這裡-療癒系音樂會」，演出後受到了極大的迴響與好評，他們以音樂、藝術、醫治、和解作為此次音樂會的主題，將他們過去生命中所發生的故事，創作在歌曲中，藉由沉浸式劇場的方式，與觀眾近距離互動，讓觀眾也成為故事中的角色環節，並在舞台導演岳清清的引導下，帶著活潑幽默時而感性的主持方式，讓觀眾在毫無壓力之下享受其中。

當初孫惠玲因為強烈感受到音樂能帶來治癒的力量，於是她盼望能舉辦一場，給予觀眾不同觀賞經驗的音樂會，於是找了榮獲許多獎項的金曲製作人盧欣民老師討論，在盧老師的牽引之下，找來了唇音樂家李育倫，以及大學城歌手阿季一起來參與此次的演出計畫，後來孫惠玲希望能有一位表演老師來協助他們的肢體開發，在演出上身體比較不會生硬，於是李育倫想到了老朋友岳清清，就這樣這幾個人聚集了在一起，才誕生出了此次的音樂會。經過幾次的討論，他們理解到人生有苦難之時，有人陪伴，那是極重要的事，他們便決定了音樂會的主題訂為─「我們在一起」。

孫惠玲她曾經患過憂鬱症，小時候經歷了父母失和的劇變，認識了神之後使得他們家重新得到修復，環境雖窮苦，其父親還是盡最大的能力供她學習音樂，沒想到讓她能在未來的創作中，將神的愛與醫治化成一首首優美的歌曲，在她空靈的歌聲中，直達人們的心靈深處。

阿季過去是大學城的歌手，曾經被李宗盛簽下，但是她個性比較喜歡不拘束的生活方式，後來選擇離開，開創事業、進入家庭，而阿季在比較懂事之後她才知道自己有兩個家，一個是她以為的親生父母，後來才發現是養父養母的家庭，另一個是她生父生母的家，成長當中有許多掙扎，包括在感情、事業上，一路走來有坎坷、淚水、傷痛，後來被神揀選之後，才明白自己的恩賜原來還是唱歌，並將過去曾經被陪伴，也陪伴人走過的點滴，寫成歌曲，唱出生命的故事。阿季在音樂會現場的分享也讓許多人感動不已。

李育倫從美國回到台灣之後，面臨了自我懷疑、不安、迷茫的過程，因為父親李貞吉是台灣第一位唇音樂家，因此在父子關係中讓他再次檢視了自己的恩賜，才發現四歲就會用吹口哨演奏音樂的他，武功還在，在上帝的引領下，他出了Make me a channel的唇音樂專輯，這次演出也與孫惠玲、阿季有不同的搭配演奏與合唱。

而特別的是，當孫惠玲演出「慈愛的水面」這首曲目時，岳清清用獨劇與舞蹈，藉身體來演繹靈魂受傷的流浪者，如何從黑暗中掙扎而出，她以現代舞的方式詮釋，在現場的觀眾瞬間感受到了演出者的情緒，進而觸動了他們內心的最底層，帶來了釋放，許多人難掩情緒的哭了。但岳清清說眼淚可以帶來醫治，面對自己受傷之處很難，但藝術卻可以將人們帶入角色之中，透過扮演、傳達、引導，可以療癒身心，這就是藝術治療的奧秘，也是這場音樂會希望能達到的目的，讓更多跟他們一樣的基督徒藝術創作者，能夠藉音樂與表演藝術，一起來成為他人的幫助。他們也歡迎各大校園、教會、企業的邀請，未來希望能祝福更多的人。