快訊

藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

光電搶地亂象多 薛：一定面積就要環評

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
環境部長薛富盛（右）21日於立法院接受民進黨立委林淑芬（左）的質詢，認為目前光電環評門檻過高。（直播截圖）
環境部長薛富盛（右）21日於立法院接受民進黨立委林淑芬（左）的質詢，認為目前光電環評門檻過高。（直播截圖）

全國正在拚再生能源，地方卻出現光電搶地的亂象！環境部長薛富盛21日於立法院備詢時指出，7月底會辦理草案預告，討論光電廠達「一定面積或設置容量以上」就須進行環評。國民黨立委立委廖偉翔指出，廢棄光電板難以認定是建築物或廢棄物，導致地方政府也不敢處理。薛富盛承諾，會協助地方政府執行。

一定規模要環評

環境部及相關部會21日於立法院「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」。薛富盛表示，已開始討論對太陽光電環評認定標準進行修正，如納入光電廠若達「一定面積或設置容量以上」需要進行環評，並嚴加管理「山坡地、特定農業區之農業用地、國家公園、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境」等環境敏感地區。

他說，會陸續蒐集各界意見，規畫於7月底辦理草案預告，並依法制作業程序召開研商會，邀請政府機關、民間團體、民眾及關係人等交換意見，如有共識預定於12月底修正發布。

廢棄光電板難處理

對此，國民黨立委廖偉翔指出，許多綠能發電因為違規等因素，遭取消發電，結果廠商倒閉破產，沒有餘力去處理廢棄光電板，地方政府也因為無法確定是「建築物」或「廢棄物」，不敢大動作拆除，對環境造成衝擊，環境部是否會協助地方政府認定或拆除？

薛富盛承諾，權責執行單位是地方政府，只要有需求，環境部會協助。廖偉翔不滿說，「這聽起來有點被動」，目前台南七股有三成土地面積都是光電，出現氣溫飆升、魚塭變光電板的問題。

薛富盛表示，這只是部份特殊的狀況，漁電共生的面積不可能全部覆蓋，未來只要超過一定面積的光電就會管制。

環評門檻過高

民進黨立委林淑芬指出，目前設置光電廠要進行環境評估的門檻相當高，應將經濟部能源署現行環社檢核的機制入法，才能階段性的評估環境，才能解決光電廠與鄰近社區衝突的問題。薛富盛贊同此為很好的建議，會往這方向努力。

【更多精采內容，詳見

環評 薛富盛

延伸閱讀

碳費月底公布？環部長薛富盛：大環境有變化可能需要一些時間

藍委廖偉翔提健全醫療條例 落實健保1點1元

立委廖偉翔提案保障健保點值 醫師公會全聯會樂觀其成

環境部擬加嚴光電環評認定標準 7月預告草案

相關新聞

光電搶地亂象多 薛：一定面積就要環評

全國正在拚再生能源，地方卻出現光電搶地的亂象！環境部長薛富盛21日於立法院備詢時指出，7月底會辦理草案預告，討論光電廠達「一定面積或設置容量以上」…

臉書上販售新興菸品 菸害法執行不及格

菸害防制法滿一週年，多個民團21日召開記者會痛批，新法七大重點體檢半數不及格！董氏基金會菸害防制中心主任林清麗21日指出，目前臉書上有社團…

高雄遊覽車削頭1死14傷 司機疑搶快又超時連開15小時

高雄一輛遊覽車20日晚間行經仁武區水管路一帶，因駛入機車道撞擊國道涵洞，導致1死14傷。據了解該名駕駛疑早上5點多就出發，到事發當日晚間8點已駕駛過15小時，有超時疑慮。公路局表示，21日將派員到公司查核，若有超時狀況，依照汽車運輸業管理規則可開罰9000元至9萬元。

立委廖偉翔提案保障健保點值 醫師公會全聯會樂觀其成

這幾年健保點值問題，造成血汗醫護、人力流失嚴重，造成醫療危機。立委廖偉翔今於臉書表示，健保總額制度所帶來的浮動點值過低問...

空拍看台灣／一步步走入龍貓隧道...新豐紅樹林綠意無邊盡

位在新竹的新豐紅樹林生態保育區是北台灣唯一有水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，也是台灣唯一建有觀賞步道的生態保護區。步道兩旁被綠意包圍，民眾走在其中仿若置身電影中的龍貓隧道，從空拍中更能感受其優美的環境。 新豐紅樹林生態保育區占地8.5公頃，其中的自然生態多樣，可看見招潮蟹、蝦、魚、貝類和海鳥等潮間帶生物，最理想的觀察時間在潮水最高後3小時，便可以看到潮間帶生物以及鷸鴴科鳥類覓食情形，生態資源十分豐富。

照片看歷史／1959年大直竹仔籠山大火 消防車上不去 500軍民合力撲滅

1959年3月21日下午，台北市大直竹仔籠山上發生大火，延燒達2個半小時之久。因火場是在竹仔籠山上，消防車無法駛入山嶺，且山上水源不濟，情況危急。幸軍警通力合作，立即發動駐軍及附近居民數百人奮力撲救，至當日下午5時40分才全部撲滅，焚燬草生地三甲半，損失不重，起火原因由警方調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。