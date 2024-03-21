光電搶地亂象多 薛：一定面積就要環評

全國正在拚再生能源，地方卻出現光電搶地的亂象！環境部長薛富盛21日於立法院備詢時指出，7月底會辦理草案預告，討論光電廠達「一定面積或設置容量以上」就須進行環評。國民黨立委立委廖偉翔指出，廢棄光電板難以認定是建築物或廢棄物，導致地方政府也不敢處理。薛富盛承諾，會協助地方政府執行。

一定規模要環評

環境部及相關部會21日於立法院「加速推動再生能源對國土環境之影響及環境影響評估認定標準修訂進度」。薛富盛表示，已開始討論對太陽光電環評認定標準進行修正，如納入光電廠若達「一定面積或設置容量以上」需要進行環評，並嚴加管理「山坡地、特定農業區之農業用地、國家公園、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境」等環境敏感地區。

他說，會陸續蒐集各界意見，規畫於7月底辦理草案預告，並依法制作業程序召開研商會，邀請政府機關、民間團體、民眾及關係人等交換意見，如有共識預定於12月底修正發布。

廢棄光電板難處理

對此，國民黨立委廖偉翔指出，許多綠能發電因為違規等因素，遭取消發電，結果廠商倒閉破產，沒有餘力去處理廢棄光電板，地方政府也因為無法確定是「建築物」或「廢棄物」，不敢大動作拆除，對環境造成衝擊，環境部是否會協助地方政府認定或拆除？

薛富盛承諾，權責執行單位是地方政府，只要有需求，環境部會協助。廖偉翔不滿說，「這聽起來有點被動」，目前台南七股有三成土地面積都是光電，出現氣溫飆升、魚塭變光電板的問題。

薛富盛表示，這只是部份特殊的狀況，漁電共生的面積不可能全部覆蓋，未來只要超過一定面積的光電就會管制。

環評門檻過高

民進黨立委林淑芬指出，目前設置光電廠要進行環境評估的門檻相當高，應將經濟部能源署現行環社檢核的機制入法，才能階段性的評估環境，才能解決光電廠與鄰近社區衝突的問題。薛富盛贊同此為很好的建議，會往這方向努力。

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