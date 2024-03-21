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臉書上販售新興菸品 菸害法執行不及格

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
多個民團21日召開記者會痛批，《菸害防制法》新法上路一週年，七大重點體檢半數不及格。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
多個民團21日召開記者會痛批，《菸害防制法》新法上路一週年，七大重點體檢半數不及格。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

菸害防制法滿一週年，多個民團21日召開記者會痛批，新法七大重點體檢半數不及格！董氏基金會菸害防制中心主任林清麗21日指出，目前臉書上有社團公然販賣加熱菸，政府應加強取締。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，目前沒有加熱菸通過上市審查，但菸商已經在教導超商工讀生行銷加熱菸品。

臉書社團囂張販菸

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，112年民眾透過董氏基金會檢舉，網路違法行銷電子煙、加熱菸的案件超過1800件。她指出，現在臉書就有販售加熱菸的社團，成員人數更高達2.7萬人，相當於無視於法規，行徑囂張。

全國家長會長聯盟副理事長焦惠芳表示，政府去年3月法律預告只禁止花香、果香、巧克力、薄荷四種味道的添加物，卻保留其他味道添加物的可能，政府應立即禁止其他天然或人工調製口味的添加物，以落實禁止所有加味菸品。

新興菸品進入校園

儘管法條規定禁止20歲以下民眾吸菸，但台北市國學學生家長會聯合會副會長蕭雯謙指出，目前在校園周邊，仍發現有學生正吸著電子煙與加熱菸，尤其網路資訊流竄，導致青少年輕易取得新興菸品，政府應積極禁止。

菸商大肆辦說明會

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，「減害」是菸草公司最常利用的行銷手段之一，但法律卻讓菸商使用「加熱菸健康風險評估」一詞，可能淪為菸商減害的宣傳工具。他舉例說，菸商常使用「IQ*S」意指「我戒除普通紙菸」(I Quit Ordinary Smoking)作為宣傳，但沒有證據顯示，加熱菸能夠減害或協助遠離紙菸。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，日前經家長檢舉，加熱菸商在還未通過上市審查前，就大肆於3天內接連舉辦24場說明會，對便利商店工讀生行銷廣告加熱菸宣傳，但未經核准的加熱菸，就是違反第15條所定禁止促銷或廣告之方式。針對菸商的惡性違規，呼籲政府依法每場處以5千萬元罰款。



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