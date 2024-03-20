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鼓勵新技術工法研發應用 內政部推動淨零建築產業新經濟

文／ 內政部建築研究所

總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦聯袂出席參觀「2024智慧城市展暨淨零城市展」。 圖／內政部建築研究所提供
總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦聯袂出席參觀「2024智慧城市展暨淨零城市展」。 圖／內政部建築研究所提供

智慧城市展暨淨零城市展開幕，內政部國土管理署、國家公園署、建築研究所攜手產業代表共同打造內政部淨零願景館，為鼓勵新技術工法研發應用，特地設立「產業示範區」，邀請台灣淨零減碳的領導品牌，展示優質綠建材、採光隔熱膜、再生能源建材、減碳工法等創新應用，共同推動台灣2050年淨零建築目標。

內政部長林右昌參觀「2024智慧城市展暨淨零城市展」，盼結合產業力量，為智慧淨零建築產業開創新經濟。 圖／內政部建築研究所提供
內政部長林右昌參觀「2024智慧城市展暨淨零城市展」，盼結合產業力量，為智慧淨零建築產業開創新經濟。 圖／內政部建築研究所提供

冠軍建材展出榮獲高性能綠建材標章的節能外牆乾掛系統，可降低建築物外牆熱傳導，大幅降低建築物能耗，減少冷氣使用量，有助未來建築能效認證(BERS)；其厚磚架高系統的屋頂隔熱解決方案有效隔絕熱傳導樓板降溫，符合高性能節能綠建材標準且100%可回收，實現循環經濟。

吉祥工業展示建築外牆節能解決方案，其節能鋁複合板系列外牆材料，表面採用與國家級研究單位合作開發之「反射型隔熱技術」與高耐候氟碳樹脂塗料完美結合的節能型烤漆，有助降低夏季室內溫度、進而抑制都市熱島效應。總經理黃振圖表示，利用塗層中的紅外線反射顏料將紅外線熱能反射回大氣中，被塗物所吸收的熱能減少了、傳遞至室內的熱能也較少，空調耗能便可降低，減少熱氣排放至室外。

3M建築隔熱膜以多層光學膜科技，採光不採熱，有效隔熱降溫、節能省電，有助專案獲得美國綠建築LEEDs積分。AIM風光濾膜結合陶瓷隔熱材料與特殊奈米光濾技術，有效過濾陽光兩大害源，提升隔熱性能，兼具長效、環保特性，提昇空調效能以降低能耗和碳排放。

風光Ai窗具有高水密、高氣密、高隔音性、高抗風壓等特性，獲得日本4項專利、國內12項專利，是台灣目前最高水密性的橫拉窗戶，勝過許多日本國際大廠。劉啟祥副總經理表示，風光Ai窗減少耗材使用，透過鋁窗結構設計，利用中空節能玻璃，有效保暖隔熱，採環保材質，實踐淨零永續。

台灣鈣鈦礦科技攜手風光Ai窗打造兼具節能與創能的新產品「Windows ZERO鈣鈦礦創能窗」，董事長陳來助表示，鈣鈦礦太陽能結合建材，隔熱降溫達到節能，還可以立面發電。在一起永續科技的彩繪光電板同樣結合建築立面，解決了傳統板僅能於屋頂設置、受限於空間的問題，其創新的光電板彩繪圖層回收技術，讓尚具備發電效率的淘汰光電板賦予新生命，避免傳統板在回收過程中產生的碳排放，將光電板與藝術相結合，促進地方創生和美化城市面貌。

潤弘是國內少數重視創新研發的營造廠，為響應政府2050淨零政策目標，近年進行碳盤點，挑選當中實用且具減碳成效的技術予以擴大使用，包含預鑄工法、多螺箍工法、NEW RC工法、PCS工法及鋁模工法等，這些技術可與預鑄搭配使用，配合預鑄低碳混凝土及循環建材使用，有機會降低20%建築蘊含碳，20多年來已獲國內外專利746件，其中約1/3為預鑄相關專利，預鑄工法可減少現場2/3工人、較傳統工地縮短1/3工期。

圖／內政部建築研究所提供
圖／內政部建築研究所提供

圖／內政部建築研究所提供
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