大直捷運站20秒！營建雙上市品牌 打造護國神山級地標「大直湛」

被譽為台北隱富地段的大直，過去以大坪數推案為主，近期推出的「冠德大直湛」鎖定大直捷運地段、雙上市品牌、產品規劃等特點，受到市場的高度關注，許多客戶認同其價值性和稀有性，趨之若鶩。

攤開「冠德大直湛」實價登錄，單價每坪都超越150萬，創下區域行情新高，溫火慢燉的實力有目共睹。業者分析：過去大直推案以40-60坪，或80坪以上中大坪數為主，許多想要住大直的客戶礙於坪數過大，不得其門而入。「冠德大直湛」看準客戶對於中小坪數需求，採26、35、45坪，2-3房格局，成為客戶認同第一項關鍵。

「冠德大直湛」地段優越，步行至大直捷運站約20秒。 圖／冠德建設提供

第二項關鍵是為地段，台北市大型素地難尋，捷運站旁的地段更是稀有中的稀有，大直主要分為傳統大直商圈與大直重劃區兩區塊，大直重劃區被譽為是信義計畫區進化版，近年來大型企業總部、五星級飯店、購物中心進駐，更保有全台北最密集的米其林餐廳，目前多家建設開發商積極進軍開發大型商辦，未來小宅個案更加稀有，而傳統大直商圈，則因為便利生活機能，優雅宜人的生活環境深受喜愛。

「冠德大直湛」為新舊大直中心點，距離捷運大直站3號出口約25公尺，約莫20秒即到家，搭上捷運一站抵達國門松山機場，強勁的交通、生活機能超越同級個案。

「冠德大直湛」由冠德建設與根基營造聯手打造，雙上市品牌把關。 圖／冠德建設提供

第三個關鍵是該案為雙上市品牌所規劃，冠德建設與關係企業的根基營造聯手打造，根基營造實力堅強，不僅承攬冠德建設住宅開發個案，像是台積電南科F18P8 CUP新建工程、台積電中科零廢中心等等，都是委由根基營造所建。

對於客戶而言，根基營造協助打造台積電廠區、冠德建設旗下信義計畫區的豪宅個案【冠德信義】也同樣是根基營造所建，消費者等於買到護國神山級的品質好案。

「冠德大直湛」從產品規劃、營造規格，都以超越市場的高規格標準對待。冠德建設對於永續環境、ESG的重視同樣延伸到此案，設計建造之初，即參與低碳建築聯盟LCBA碳足跡評估。

LCBA創立世界第一建築碳足跡評估BCF法，提供公開、透明、可信的「建築碳足跡認證制度」，「冠德大直湛」從施工到完工，由LCBA評估總碳足跡比一般同規模建築減碳13%，由LCBA認證為BCFc黃金級建築。

針對耐久化、低碳材料與構造、設備節能、建築節能及節水等項目上，「冠德大直湛」都下了功夫，像是採用輕質灌漿牆、節能設備和照明設計，並強化屋頂的斷熱性能、100%採用省水標章設備及回收雨水綠化澆灌等規劃，展現冠德建設建造實力，同時彰顯對永續環境的承諾。

冠德大直湛公設豐富，同時採無甲醛建材，注重品質也注重客戶健康。 圖／冠德建設提供

細部規劃上，全案秉持冠德ESG理念，建築物周圍留設300坪碳足跡廣場，搭配錯層陽台，讓戶戶保留最佳通風採光，公設導入冠德遠見圖書館、多功能交誼區、媽媽教室、健身房、兒童遊戲室等全齡化公設，目前入主客戶包含地緣性住戶自用，或大直在地客戶為下一代置產等，目前以35、45坪為主力銷售坪數。