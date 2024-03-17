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白沙屯媽祖進香明凌晨出發、信眾席地而睡 醫揭致命關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，展開9天進香之旅。本報資料照片
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，展開9天進香之旅。本報資料照片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香，將於明天凌晨出發，媽祖婆神轎引領，路線、行止不定，來回約400公里，許多信徒認為一生至少要走一趟體驗，這一次高達近18萬人參與，人數再創新高。醫師表示，媽祖進香人潮擁擠，最嚴重的疾病，莫過於心臟停止，現在早晚溫差大，需要注意身體保暖，避免血壓高低不穩定，引發心臟不適，造成心肌梗塞。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科前主任、開業醫師高偉峰五大提醒：

一、媽祖進香為民俗活動，更是大型活動，每年參與人潮眾多，特別是隨著進香的民眾，許多年齡稍長，且晚上睡覺可能在各地的宮廟、路邊等處，席地而睡，早晚溫差大時，需要注意保暖，提醒要隨身攜帶藥物，按時服藥，一旦出現胸悶、胸痛等症狀，應盡速就醫。

二、流感、新冠疫情正在流行，參與進香人潮眾多，一定要戴好口罩、勤洗手，待四周人潮較不多時，可以脫下口罩，喘口氣。

三、進香時，天氣可能較熱，務必多喝水、戴帽子，做好防曬工作，以防中暑、熱衰竭等急性熱傷害症狀

四、徒步進香時間長，容易誘發足底筋膜炎，建議應穿著舒適的鞋子，也可以利用鞋墊，或以手杖、長柄雨傘作為支撐，降低發作的機會。

五、進香活動時常燃放鞭炮，有些民眾認為愈炸愈發，喜歡靠近正在燃放的鞭炮，此時應注意被炸傷的意外，若鞭炮不慎炸傷眼睛或引起外傷，得不償失，建議燃放鞭炮時，應該遠離。

保暖 媽祖 醫師

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