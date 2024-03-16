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證實接獲2起北市重大兒虐！ 衛福部揭2案例最新狀況

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證實接獲2起北市重大兒虐！衛福部揭2案例最新狀況

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司司長張秀鴛證實，今日接獲2例新增重大兒虐，都是由台北市社會局通報，且2例都是逃逸移工子女，其中一例已經死亡。本報資料照片
衛福部保護司司長張秀鴛證實，今日接獲2例新增重大兒虐，都是由台北市社會局通報，且2例都是逃逸移工子女，其中一例已經死亡。本報資料照片

剴剴案還在檢討程序，台北市今天又通報2例重大兒虐事件。衛福部保護司司長張秀鴛證實，今日接獲2例新增重大兒虐，都是由台北市社會局通報，且2例都是逃逸移工子女，其中一例已經死亡，全案進入刑事程序，因該名孩童在關愛之家感染諾羅病毒，死因是兒虐致死或病毒引起，須待法醫鑑定才能下定論。

張秀鴛表示，台北市今天按照程序通報這2件兒虐事件，保護司已要求北市應盡快進入重大兒虐檢討流程，待報告送至中央，將評估其影響層面，若與全國性機制有關，就會逐案討論；若系統性風險不高，則會併入保護司每季的例行會議討論。

張秀鴛說，這2位孩子其中一人到院前已死亡，該孩童原本住在關愛之家，因單位收容孩童中有一人感染諾羅病毒，身故孩童疑似因飲食接觸而感染諾羅，死因有待法醫解剖釐清，且因孩童身亡，全案已進入刑事程序；另一人則已轉至台大醫院，目前病況穩定中。

另，張秀鴛表示，逃逸移工子女因生母難以查明，誰是施虐者也難釐清，這涉及移工管理問題，衛福部會將案件反映給勞動部、內政部移民署等單位，舉行重大兒虐檢討會議時，也會邀集相關部會及衛福部醫事司、健保署等司署進行討論，針對外勞育兒宣導、醫療端協助發現兒虐等層面進行討論。

北市 移工 衛福部 諾羅病毒

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