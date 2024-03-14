《海洋保育法》竟只管「邊角料」？

催生多年，背負了社會大眾期待的《海洋保育法》草案出爐，不過細看條文，卻發現《海洋保育法》竟是「邊角料」，許多大塊「蛋糕」已經劃給其他部門，事權根本未統一。

根據《海洋保育法》草案第7條：「中央主管機關得就海洋生態系統有特別保護必要，且未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區。」

問題是，目前水下文化資產已經劃給文化部文化資產局，海洋國家公園劃給內政部國家公園署，水上活動及海洋生態觀光旅遊行程是交通部觀光署負責；換言之，過去沒有人管到的、或是沒有人想到要管的，才納入海委會《海洋保育法》的領域。

國際社會已於2023年通過《全球海洋公約》，明定2030年全球應保護30％海洋的目標。台灣過去即有「生物多樣性之島」的美名，光是魚類種類就占全球近十分之一，但台灣這樣的自然優勢正在迅速消失中。對於《海洋保育法》，環保團體有高度期待，呼籲朝野立委能攜手合作，加速審查進度，在本會期三讀通過，用行動守護海洋資源。但如果《海洋保育法》事權無法統一，海委會無法承擔，那就算法案過關又如何！

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