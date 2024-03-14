超認真收納／最強妙招大公開！選對收納品　馬上讓居家顏值又加分

在前兩集「超認真收納」節目中，整聊師安居來到經營「一名空姐的流水帳日記」Zoe王小凡的家，協助整聊客廳、衣櫃與梳妝台，看似都已經完成，但整聊師安居還是加碼提醒許多收納小撇步。

「六分滿原則」或「統一收納品款式」，讓你空間視覺更清爽

安居指出，收納整聊前要先有一個重要觀念：「空間決定量」，譬如客廳的電視櫃屬於「看得見的收納」，通常建議只要擺六分滿，在視覺上會比較清爽。

若東西真的很多但又希望視覺整潔，建議「收納品換成一樣的款式」，只要先依照櫃子的尺寸購買適合的收納品，這點尤其對新手收納族群更適用，因為一旦收納盒視覺一致，空間呈現就會變得清爽。

同時，收納盒選購時也要注意款式，以不透明收納盒為例，適合放「不用看要挑什麼」的物品，譬如袖珍型面紙包，或是使用開放式的收納箱，拿取更方便，安居老師特別提醒，購買前務必更要注意「先了解東西，再決定收納品」的收納原則。

衣櫃收納撇步：「用收納品幫衣服定型」、「直立式擺放」提升衣櫃收納空間

針對衣櫃收納，安居提醒「衣服要折的大小，要跟收納盒的大小一致」，用收納品幫衣服定型。而衣櫃收納盒中要放衣服，建議避免推疊，改採「直立式」擺放，避免衣服因為看不到而很久沒穿。

梳化桌收納：善用可調式收納品創造更靈活收納空間

梳化桌收納時，安居建議可運用多樣化的收納工具，譬如要收納底妝、保養品，例如節目中安居就推薦Zoe可旋轉、且層板高度還很彈性的收納品，讓不同尺寸的化妝保養品都能妥善收納；至於唇膏，建議可以用格狀的口紅收納盒，且還能一直疊加，再也不怕找不到唇膏，抽屜若要放置化妝小物，也能善用抽屜分隔版來分類。

最後完成收納，重點是維持，要有「物歸原位」的觀念，而且持續保持「空間決定量」的概念，這樣久久一次整聊收納後，才能持續維持。想知道更多收納訣竅，請持續鎖定噓星聞「超認真收納」。

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