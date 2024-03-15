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MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

新北企業精典獎徵件倒數中 錯過再等2年！

文／ 新北市經濟發展局 提供

新北企業照過來！由市府主辦的第二屆「新北企業精典獎」報名將於4月10日截止，經發局近期也主動拜會各外國商會、針對國際廠商廣發英雄帖，申請資格只要是在新北市依法辦理公司登記、商業登記，且財務狀況健全、無重大勞資爭議及職業災害之企業或合法工廠皆可參加，獲獎者將由市府公開表揚並協助媒合拓展市場通路，歡迎把握機會踴躍報名。

第二屆「新北企業精典獎」報名將於4月10日截止。 圖／新北市經濟發展局 提供
第二屆「新北企業精典獎」報名將於4月10日截止。 圖／新北市經濟發展局 提供

經發局表示，本屆新北企業精典獎劃分為企業類的「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」及「寰宇國際」五大類組，每家企業至多可同時申請兩個類組；個人類的「傑出女力」類組則鼓勵優秀女性企業家分享成功經驗，彰顯新北女力在職場上的成就與典範。參加甄選活動毋需任何報名費用，只需將應備申請文件於報名期間內透過掛號郵寄至「新北企業精典獎工作小組」(臺北市中正區羅斯福路一段 73 號 3 樓)，即可完成報名。

經發局至日本工商會說明企業精典獎。 圖／新北市經濟發展局 提供
經發局至日本工商會說明企業精典獎。 圖／新北市經濟發展局 提供

經發局補充，新北企業精典獎將集合產、官、學三方領域專家，透過書面審查、實地訪審及決審的多階段評審過程，層層篩選出新北之光。獲獎者將由市府公開表揚，並協助媒合拓展市場通路，擴大企業品牌能見度，也盼藉由成功故事與經驗分享，為企業提供優良學習楷模，創造產業成長新動能。

侯友宜市長與第一屆「新北企業精典獎」全體與會貴賓大合照。 圖／新北市經濟發展局 提供
侯友宜市長與第一屆「新北企業精典獎」全體與會貴賓大合照。 圖／新北市經濟發展局 提供

經發局強調，新北企業精典獎每2年辦理一次，不僅為新北企業搭建良好的舞台，也提供優秀企業家互相交流合作的管道，本屆報名只到4月10日，歡迎把握難得機會。

洽詢專線(02)3343-5407、(02)3343-1152
新北企業精典獎專區：https://reurl.cc/Xq9Yn7

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