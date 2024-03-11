《歐洲農改抗議系列3-3》台灣農業拚永續 應企業化、加值化

「我國小農太多，政府應輔導退場，並改種附加價值高的作物、減少小農以增加減碳效應！」被問到台灣要如何農改，中興退休教授姜保真建議政府不能再給農民補貼，應該鼓勵高價值產業發展，並讓大農智慧化轉型、改種高價值蔬菜、多應用立體農業。前台大教授徐世勳也說，應取消「公價收購」稻米。

減少小農 大農企業化

近日歐洲農業改革引發討論，許多人也關注台灣農業該如何改革。中興大學農資學院退休教授姜保真受訪時指出，很多人建議要農業智慧化，例如改成溫室農業、裝設監測等等，但這需要興建溫室、架設水電等成本，開銷比一般農業還要多，不如改成「立體農業」，在大樓裡面種菜、養豬。

他說，立體農業的好處是可減少土地需求，外界污染很難進來，且給水或飼料都可智慧化管理，豬產生的排泄物還能沼氣發電。但姜保真指出，小農的能力與知識有限，很難將農業智慧化，他建議由政府出面讓農民認股，農民可以不用給現金買股票，但要把農地釋出，拿來蓋立體農場、甚至是社會住宅。

「政府一定要都市計畫重劃，讓更多農地釋出，進行更有效利用！」姜保真強調，台灣都市發展的困境就是缺地，上述政策若落實，農場可以分紅，政府的天災賠償花費也可減少許多。他也指出，小農的經濟與減碳效益不佳，應該逐漸減少小農、增加大農，配合上述改革，才能讓農業改革成功，且對農民利益侵害較少。

減少稻米浪費

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大教授徐世勳直言，台灣生產太多稻米，我國戰備儲量是3個月，但實際上常會超過9個月，而且台灣是少數還有稻米「保價收購」的國家，而且現在種稻愈來愈容易下，農民為了獲利一定會大量生產，而過剩的稻米到最後爛掉的話，只能拿去做堆肥，相當可惜。

他認為應該要仿效新加坡，由公部門帶動私部門減碳，例如新加坡的人造肉，已經獲得美國批准，不只不用殺生、不用飼料，還可減少二氧化碳排放，並增加附加價值與就業。徐世勳說，新加坡沒有齊頭式補貼，而是政府先出一部分錢後，鼓勵外資進入，讓產業可以減少對政府依賴。

農業非減碳優先

但逢甲大學創能學院助理教授葉守禮認為，目前我國碳權對於製造業與工業較重視，農業的碳權仍相當困難界定，因為耕作會改變土壤的性質，如何計算與制度化尚未有很明確的規範，且農業若沒有一定規模，可生產的碳權就很低，且農民長期在政策上不見優待，政府應該更關注大企業的減碳問題。

他也反對如以色列滴灌、溫室等智慧農業，並認為這對多數農民都是太大負擔，智慧化應該要更接農民地氣，讓農民方便使用，許多農民可能只需要更方便的濕度感測器、可以即時了解北農特定農產菜價的APP就好。葉守禮說，有國家的智慧農業要用WiFi做溫度自動檢測，但很多農村收訊不佳，因此成效就不太好。

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