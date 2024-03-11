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《歐洲農改抗議系列3-1》歐洲新農業政策 農民抗議恐難止息

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐洲近日因推動新農業改革政策，引發各國農民抗議。（Teemu Mäntynen from Flickr under CC BY-SA 2.0 DEED）
歐洲近日因推動新農業改革政策，引發各國農民抗議。（Teemu Mäntynen from Flickr under CC BY-SA 2.0 DEED）

農民收入無法增加、歐洲推動減少殺蟲劑等新農業政策，讓法國農民揚言繼續抗議！法國農民工會主席羅素宣布，期待法國短時間內改變農業政策不太可能，因此將發動長時間的罷工。

由於歐盟近日宣布「共同農業政策」，盼農民減少殺蟲劑、增加休耕土地，因此引發歐洲大量農民不滿。

農民要更多補償

根據《法蘭西24》報導，羅素認為，法國新的農業政策無法讓農民獲得補償，預計將會繼續抗爭，直到法國政府屈服。由於歐盟近日規定，會員國在輪耕時，要保留4%農地不生產作物，但這也讓農民的權益受損，因此法國農民近日上街要求政府給他們更多補償。

半島電視台》提到，法國新上任總理阿特爾在1月30日宣布，將會採取新的進口食物限制措施，以確保法國農民可在國內市場獲得更公平的競爭。還放棄了取消農業用柴油的補貼，但法國農民仍對政府的方案不滿意。

歐盟已開始妥協

外交政策》提到，先前歐盟祭出新的「農業共同政策」，引發法國、比利時與德國多國農民不滿，認為該政策與實際狀況脫節，並進行封路抗議行動。新的農業政策規定包括，在水土流失、河流附近的緩衝地帶、濕地和泥炭沼澤的保護區，有義務保留4%非生產性的土地，並對自願採用有機耕作、碳儲存等作法的農民給予補貼。

半島電視台》報導，歐洲高峰會還建議歐盟在2040 年之前將溫室氣體淨排放量削減 90%，但後來放寬了有關農業部分的限制，回應大量的農民抗議浪潮，如刪除了原先草案目標：農業要在2040年前，將非二氧化碳的溫室氣體，降低至2015年排放量的70%以下。

通膨使農民生計受損

世界政治評論》提到，法國、德國、荷蘭、希臘、比利時與義大利等國都出現農民抗議的狀況。歐盟自1962年開始宣布「農業共同政策」後，農民就不時會出現抗爭的狀況，2015年，歐盟曾針對酪農業進行改革，包括取消牛奶的配額，這也引發荷蘭、丹麥、愛爾蘭等國不滿，認為歐盟侵害酪農業權益。

由於近年俄烏戰爭、通膨影響，燃料費、電力與肥料價格都高漲，讓很多農民吃不消，因此歐盟近日宣布減碳措施也引發農民不滿。雖然德國、法國相繼宣布減免燃料費，但農民抗爭仍繼續延燒，且歐盟為了協助烏克蘭對抗俄羅斯，也開放各國進口烏克蘭小麥，但波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國農民便希望政府阻止烏克蘭穀物傾銷。

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