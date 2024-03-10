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聯合報一周大事3/3~3/9
國內
3日：桃園國際機場南跑道進行年度歲修，單跑道運作下，演變成嚴重塞機，多架航機空中轉圈圈，歲修兩天逾五百架次延誤。
4日：衛福部正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，進一步取消掛號費用調整備查制度
8日：蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署宣布，因應立法院要求，即起全台校園營養午餐禁用辣椒粉一個月。
國外
4日：美國聯邦最高法院判決，前總統川普有權參加科羅拉多州共和黨總統初選。
7日：美國總統拜登向國會兩院聯席會議發表國情咨文，表明美國將為台海和平穩定挺身而出。
7日：在俄烏戰爭陰影下，瑞典終結達兩百多年的不結盟政策，在華府完成加入北約組織（ＮＡＴＯ）法定程序，正式成為該集體防禦組織第卅二個成員國。
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