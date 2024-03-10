聯合報一周大事3/3~3/9

1959年3月9日，約旦國王胡笙下午2時在我朝野熱烈歡迎下，搭乘泛美公司的專機抵達台北，進行為期8天的訪問。除與我總統作數次會晤，交換反共意見外，將參觀我軍事、工業、農業及經濟建設情形，遊覽本島名勝。胡笙國王抵台後2小時，為表示對時任總統蔣中正之欽敬，特以約旦最高寶石勳章贈授總統。

2024-03-09 09:00