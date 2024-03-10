聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事3/3~3/9

聯合報／ 本報訊

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，飛機在滑行道排隊等起飛。記者黃仲明/攝影
桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，飛機在滑行道排隊等起飛。記者黃仲明/攝影

國內

3日：桃園國際機場南跑道進行年度歲修，單跑道運作下，演變成嚴重塞機，多架航機空中轉圈圈，歲修兩天逾五百架次延誤。

4日：衛福部正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，進一步取消掛號費用調整備查制度

8日：蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署宣布，因應立法院要求，即起全台校園營養午餐禁用辣椒粉一個月。

國外

4日：美國聯邦最高法院判決，前總統川普有權參加科羅拉多州共和黨總統初選。

7日：美國總統拜登向國會兩院聯席會議發表國情咨文，表明美國將為台海和平穩定挺身而出。

7日：在俄烏戰爭陰影下，瑞典終結達兩百多年的不結盟政策，在華府完成加入北約組織（ＮＡＴＯ）法定程序，正式成為該集體防禦組織第卅二個成員國。

俄烏戰爭 美國 衛福部

延伸閱讀

穆斯林齋月將到來 以巴戰爭有望停火？拜登稱「看起來很艱難」

美國的多重宇宙？一個說繁榮、一個認垂死 拜川施政前提天差地遠

國情咨文演說後開啟選戰模式 拜登訪多個搖擺州、3000萬打廣告

拜登展現戰鬥力準備好連任 逾6成觀眾對國情咨文留正面印象

相關新聞

聯合報一周大事3/3~3/9

國內

屏東東港籍漁船船長遭多名印尼籍船員毆打 漁業署：不容許暴力行為

屏東縣東港籍一艘漁船的台籍船長遭船員毆打受傷，漁業署今天說，不論船員或船長都不容許有暴力行為，後續將調查暸解詳情，若船員...

國民黨立委蘇清泉母親告別式 政治大咖齊集馬英九也到場

國民黨不分區立委蘇清泉的母親蘇許鑾上月26日辭世，享耆壽95歲，今天上午在東港安泰醫院停車場舉行告別式，前總統馬英九、立...

照片看歷史／1959年約旦國王來訪 我24架軍機護送 民眾夾道歡迎

1959年3月9日，約旦國王胡笙下午2時在我朝野熱烈歡迎下，搭乘泛美公司的專機抵達台北，進行為期8天的訪問。除與我總統作數次會晤，交換反共意見外，將參觀我軍事、工業、農業及經濟建設情形，遊覽本島名勝。胡笙國王抵台後2小時，為表示對時任總統蔣中正之欽敬，特以約旦最高寶石勳章贈授總統。

藍委提修法 生理用品免稅

昨天是三八婦女節，藍綠立委都對相關議題表態，國民黨四名男立委提案修法生理品免稅，國民黨團推六大友善女性修法，民進黨立委范...

國際佛教表揚傑出女性 台灣8人獲獎

今天適逢聯合國慶祝國際婦女節，為表揚對佛教有貢獻的傑出女性、比丘尼，無私無我的奉獻付出，弘法布教、服務社會，由台灣佛教總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。