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新版「長照契約規範」3天審閱期衝擊居家、日照照護

聯合報／ 記者廖靜清╱台北即時報導
行政院消保會公布「長照契約規範」，居家、日照機構服務提供者擔心，三日合約審閱期衝擊甚大。記者許維寧／攝影
行政院消保會公布「長照契約規範」，居家、日照機構服務提供者擔心，三日合約審閱期衝擊甚大。記者許維寧／攝影

衛福部依照長期照顧服務法、消保法訂定三種長照定型契約草案，其中要求契約及附件應經簽約者攜回審閱至少三日，台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧認為，這項規定對居家、社區式服務衝擊甚大，將大幅降低即時派工功能，也影響喘息服務，失去體恤家庭照顧者的立意。

衛福部擬定居家式、社區式、機構住宿式等三類長照服務機構定型化契約應記載及不得記載事項草案，期以保障消費者權益。其中，定型化契約應記載及不得記載事項，要求契約及附件應經簽約者攜回審閱至少三日，合約由中央擬定、地方政府審核並隨時派員查核。

涂心寧認為，到宅提供服務屬於臨時性支持服務，受限於至少三日的合約審閱期，將使機動性、便民性大打折扣。舉例來說，照顧者需要喘息服務，或移工臨時有事或請假，家屬需要立即申請居服協助，怎麼可能三天後再提供服務。

過去有「拋棄審閱期」的緩衝，涂心寧說明，民眾可先簽約、使用服務，現在若居服單位收到派案通知，卻要等到至少三天後執行，是否無法解決民眾當下需求？另外，合約要求註明地址，但家托（家庭托顧服務）可能會不斷更換服務地點，執行上也是大問題。

另外，目前全台有1800多家居家機構、1200多家日照、200多間家托，依照法規，年底要完成換約，合約送地方政府備查，對業者是一大考驗。

提供機構住宿式服務的業者，普遍覺得沒有太大影響。台灣長期照顧發展協會全聯會祕書長余志松表示，老人福利機構簽訂定型化契約書行之有年，整個流程操作上沒有什麼太大問題。對於三天審閱期的影響，因住進機構的申辦手續大多超過三天，包含入住體檢、提供相關證件、準備個人物品等，且住宿式機構落實評鑑，確保照護品質。

台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長蔡淑芬表示，多次參與擬定草案前的審查會、協調會，住宿式機構管理嚴格，契約內詳細明訂服務項目和收費標準，本來就有合約審閱期，新通過的長照契約規範對其營運和管理影響不大。

住宿 衛福部 長照

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