北臺8縣市幸福保衛站 24小時服務不漏接

跨縣市幸福保衛站是國內首度縣市齊力為兒少建構的社會安全網，自113年1月20日起，新北市擴大與北臺區域宜蘭縣、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣，共同合作幸福保衛站。113年2月家住新北市汐止區的小靜因家有突發狀況，前往住家附近的超商領取幸福保衛站餐點，透過跨縣市通報機制，由學校接續關懷，提供學雜費減免、獎助金及幸福晨飽等資源，協助穩定就學。

學童挑選主食餐點。 圖／新北市政府教育局 提供

新北市自102年起與統一、全家、萊爾富及OK超商合作成立幸福保衛站，11年來累計取餐人次已達9萬3,034次，協助超過2,600個家庭度過難關。為綿密社會安全網，並擴大兒少安全守護，北臺區域8縣市共同合作攜手統一、全家、萊爾富及OK超商，超過7,500家超商轉化為兒少安全據點，透過學童主動現身求助，超商即時供應餐點及通報，發掘社區內需協助的弱勢兒童，後續再由縣市政府跨機關、跨縣市力量，協助學童及家庭。

113年寒假期間，宜蘭縣小君因家中主要照顧者外出，飢餓難耐，想起學校曾宣導過幸福保衛站，便由同學及其家人陪伴前往超商取餐，解決飢餓困境。基隆市小銘到超商求助，透過關懷發現他是家暴個案，市政府緊急進行安置服務。桃園市小茹因家中收入不穩定，到超商領取幸福保衛站餐點，藉由跨機關通報機制，由家庭服務中心介入提供社福資源。新竹市小娟與父親同住，因父親受傷導致經濟收入驟減，所幸小娟在寒假期間至超商取餐，讓肚子獲得溫飽，超商也主動與新竹市政府聯繫，串連起社政與教育服務網絡。新竹縣的小淵半年前母親即返回越南家鄉，過著三餐不繼的生活，寒假開始的幸福保衛站，讓小淵就近前往超商取餐解決飢餓需求。苗栗縣的小毅因阿嬤臨時有急事無法準備晚餐，飢餓時想起學校宣導過幸福保衛站，遂前往超商求助取餐，及時解決突發飢餓情況。

學童店內用餐示意圖。 圖／新北市政府教育局 提供

北臺八縣市運用民間善款，結合四大超商，透過區域內超商即時通報、跨縣市政府及跨機關即時協助及緊密合作，不管孩子在北臺區域的哪個縣市，都能即時獲得協助。18歲以下家遇急難學童，可前往北臺區域內四大超商求助取餐，選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元，並在店內食用，學童只需填寫基本資料，由超商通報縣市政府提供後續關懷與協助。北臺八縣市政府建構兒少保護網絡及綿密社會安全網，齊力守護區域內所有學童。