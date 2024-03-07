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超認真收納／最強魔王衣櫃、梳化桌如何收納？先懂得問自己問題再開始

文／ 劉小川

面對收納，最讓許多人害怕的莫過於自己的衣櫃、梳妝台，不僅是平時最容易堆積物品，或是愛亂買東西後隨手放的地方，總是一下子就塞滿空間、變得混亂。本集「超認真收納」鎖定「一名空姐的流水帳日記」Zoe王小凡的衣櫃與梳妝台，由筑編與居家整聊室的整聊師安居出馬，幫Zoe重新找回衣櫃與梳妝台的秩序。

整聊開始前，面對門板已經關不起來的衣櫃，Zoe笑說「不是衣服太多，是衣櫃太小」，而梳妝區Zoe自認收納滿好，當場讓筑編與安居老師捏把冷汗。

安居認為Zoe的整體空間是夠的，只是物品多了一點，而在整聊衣櫃、梳化桌的第一步，就要從「物品分類、減量與篩選」開始，安居表示，衣櫃其實久久整聊一次就可以，重點是要做好物品分類、減量，而之後日常要做到「物歸原位」，就能持續保持整潔。

衣櫃整理心法：穿衣頻率是關鍵
在前期整理過程中，強調要「下架、分類、篩選」等三步驟，讓物品徹底減量，至於在篩選衣物時，整聊師安居表示，每個人都可以自問2個問題，「這件衣服上次穿是什麼時候？」、「下次什麼時候會穿？」，如果都是超過一年以上，或許就可以篩選掉。

梳妝桌收納心法：善用形狀、大小與材質分類，讓收納更有一致性
在梳化桌的整聊，也同樣是下架、分類、篩選，其中化妝保養品，可以先評估常用程度，而整理時，若是太久沒用、甚至過期，都可以一併篩選。而重新上架收納時，長型的口紅通常較好收納，但底妝形狀就很多元，建議可以依照形狀、大小與材質去分類，讓收納更有一致性。

衣櫃最終在整聊師安居與團隊共同努力下完成，並且成功將衣服分類，達成Zoe王小凡「能把衣櫃門關起來」的目標。整聊師安居還會分享更多日常生活收納妙招，請持續鎖定噓星聞「超認真收納」。

暸解更多整聊服務資訊

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