綠色通膨來臨!新北信義計畫區成聰明置產焦點

小吃漲、原物料漲、房租漲、近年來民生物資飛漲、通膨壓力不減，主計總處日前公布2023年全年消費者物價指數，年增2.5%，已經連續兩年超過通膨警戒線，也是這15年來的次高，而通膨無法緩解，未來又即將面對綠色通膨的來襲，如何聰明理財，才能守住現有資產呢？

台灣經濟研究院總監劉佩真就提到：全球經濟仍充滿變數，例如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢、中國經濟前景，以及各國央行貨幣政策走向等，通膨還是主要因素，不管是戰爭、氣候變遷都會影響通膨，相對也會影響消費者支出的金額，通膨一直是影響消費者支出的主因。IMF預測2024年全球通膨率將達5.8%，顯示通膨壓力仍大。疫情後，各國央行的貨幣政策與原物料價格走勢都將左右通膨的未來發展。

綠色通膨來臨，建築業首當其衝，外界預估房價易漲難跌。 圖／都廳大院2 提供

綠色通膨效應 房價易漲難跌開徵碳費這項措施，預料將影響建築方面鋼鐵、水泥業等碳排放高的產業，通膨時代下不僅食衣育樂各行業受影響，也將在房地產市場掀起巨浪，未來消費者面臨的還有近年受到熱烈討論的綠色通膨。

由於政府為因應全球永續發展及綠建築趨勢，達成2050淨零碳排的目標，將於2025年開徵碳費、碳稅，許多廠商會有預期心理，從上游石化業或鋼鐵業會開始逐步調整發展策略，而開徵碳費業將對建材原料業者產生直接影響，屆時可能會將成本轉至房價上。

開徵碳費業將對建材原料業者產生直接影響，屆時可能會將成本反應在房價上。 圖／都廳大院2 提供

而房地產主要成本來自土地、鋼筋、水泥等原物料。政府預估會先徵收建材原料業者的碳費，使得上游成本增加，進而影響到下游建商。營建業者、建商紛紛預估未來營建成本將上升，再加上土地價格未鬆動，使得未來房價難跌。

購屋置產族鎖定，同步新北第二行政中心開發「都聽大院2」作為抗通膨標的。 圖／都廳大院2 提供

在這樣的大環境下，智慧的投資舉足輕重。這也讓投資人和購屋族開始關注相關議題，尋求適合的標的，積極為財務安排提前做打算，像是從去年就驚艷市場的「都廳大院」，獲得許多投資置產族群的關注，第二期推出後持續熱銷，多數購屋族都認為選舉過後，國內政盪因素減少，加上通膨未有緩解，相較於股票基金等理財方式，選擇買房還是最穩健、保值的選擇。

房地產成抗通膨首選 同步市府開發身價看漲而購屋族主要看準的就是「都廳大院2」，擁有超越新板、信義計畫區的條件，該案地點上不僅近北市，捷運先嗇宮站出站到家，坐擁完善路網的優勢，加上緊鄰第二行政中心、東森媒體總部，以及新北科技園區多家企業立體化，預計將湧入大量就業人口，帶動周邊住宅需求，而市場上能同時擁有市府為鄰的增值發展性、軌道交通便利性、廣闊公園綠地宜居性、水岸景觀的保值抗跌性等多重優勢，預計將成為未來新北市的新核心。

「都廳大院2」擁有與市府同步開發的增值發展力，後勢可期。 圖／都廳大院2 提供

劉佩真也提醒：面對即將開徵的碳費，搶在此前佈局房地產，特別是「都廳大院2」，將成為明智置產的首選。除了享有優越的地理位置，還有與市府同步開發的高增值力，鼓勵有置產購屋需求的民眾，可以把握低基期的價格進場卡位，聰明理財坐享財富數倍增值。