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海委會汲取國際經驗 打造台灣安全離岸風場

中央社／ 高雄7日電

台灣中部離岸風場海域，船隻交通頻繁，若發生海難事故，容易衍生船舶與風機碰撞等複合式災害，海委會邀請國際海事承包商協會（IMCA）等單位於今天分享災害應變經驗，作為日後應處借鏡。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，為逐步實現「2050淨零排碳」目標，政府發展離岸風電，中部風場位於台中、彰化海域交界，離岸約35至60公里，面積超過300平方公里，預計2025年累計設置量達5.7百萬瓩（GW）。

海委會表示，該海域每年約3萬艘次船舶通過且作業漁船眾多，主委管碧玲認為需建立離岸風場緊急救援機制，今天邀請國際海事承包商協會、中華民國海事工程聯合促進會（NMEA）、伊比德羅拉電力公司及英國在台辦事處等，針對離岸風場海事安全交流分享，汲取國際經驗。

海委會指出，IMCA為聯合國國際海事組織一員，由全球多數離岸海事工程承包商和供應鏈業者組成，其技術及作業指南在全球離岸能源產業具高度影響力，其亞太客戶參與總監Jason Veerasingam肯定台灣推動民營空中能量，並建議辦理跨部會災害演習驗證應變量能。

NMEA文展權常務理事建議，IMCA能藉由提供中文化通用海事檢驗文件檢查表及海事工程契約等方式，並與主管機關及海事教育機構合作，提升海事工程人員安全觀念，減少發生海事工程意外災害。

海委會表示，海上人命救助是普世價值，發展離岸風電為能源政策目標，承諾持續與相關部會協調合作，打造台灣安全離岸風電作業環境。

海委會 離岸風電

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