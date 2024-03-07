衝擊水青岡棲地 信大礦場開發案遭退

信大水泥第二礦場第三採掘場，因依二○○三年環說書審查承諾，暫緩開發廿年，如今依環評法提出環境現況差異分析以取得礦業用地核准、重新動工，但包含農業部林業署、當地居民、環評委員都認為本案對當地生態帶來明顯衝擊，加上未取得原民族或部落諮詢同意，本案決議退回。這也是礦業法去年修正後，首個被退回的礦場開發案。

對此，地球公民基金會表示，環現差就算被退回目的事業主管機關，開發業者仍可修改提案再送審，但在現有法規框架下，仍滿意這樣的結果，透過業者變更計畫案，減少對環境破壞的影響，相信有一定的成效。

信大水泥第二礦場第三採掘場位於宜蘭南澳大白山，因涉及國有林班地租用，去年十月首次初審時，擁有土地所有權的林業署就表示，開發範圍涉及台灣水青岡棲地，將比照鄰近其他礦場，採較嚴謹規範不予租用，並建議開發單位不開發；昨第二次初審，林業署重申不予租用立場，並再度強調本案涉及保安林及地滑地質敏感區域，不應開發。

福山森林動態樣區每木調查研究助理廖小姐說，大白山及蘭崁山為許多保育類物種及紅皮書物種的重要棲地，也是東北季風迎風面及石灰岩地質所形成的南北植群壓縮帶，得天獨厚的生態系，全台灣、乃至全世界找不到第二個相似的植群組成，身為宜蘭當地居民，認為不該繼續在這個高生態敏感區域開發新礦場。

地球公民基金會指出，礦業法修法後一年內要取得當地部落諮商同意，本案涉及多個部落傳統領域，開發單位應進行諮商作業，加上林業署已表達不予租用保安林，除非有實質改變如已完備保安林經營準則規定，否則建議退回本案。

環委經討論後認為，本案修正報告未符規定要求，如生態、地質差異分析及保育措施等說明不清，要求開發單位釐清開發內容具體規畫，並依現況生態環境特殊性，重新檢討本案開發對現況環境差異分析，建議本案退回；另請經濟部地質調查及礦業管理中心審酌後續同意開發與否，並請開發單位評估撤案的可能性。