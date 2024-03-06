3/14-3/16 新北路跑運動博覽會 限量好禮免費拿

路跑界口碑賽事，超過1萬1,000人參加的2024新北市萬金石馬拉松將在3月17日於萬里翡翠灣起跑，即日起至3月17日於新北市政府1樓大廳推出「下一萬步就這樣玩－好拍、好玩、好運來」互動展區；3月14日至16日在新莊體育館辦理「新北路跑運動博覽會」。

新北市萬金石馬拉松市府互動展區。 圖／新北市政府體育局 提供

新北市萬金石馬拉松是新北市的「金」字招牌，今(2024)年特別在市府大廳打造「下一萬步 就這樣玩」互動式展區，邀請大家來到現場抽籤詩、拍美照、玩造句，市長也邀請沒抽中萬金石名額的朋友們，來到現場抽一支屬於自己的吉籤，許願明年就能踏上臺灣首場金標籤認證賽事。

新北市萬金石馬拉松市府互動展區抽個吉籤。 圖／新北市政府體育局 提供

萬金石馬拉松用運動讓在地經濟蓬勃發展，建構多元的運動產業鏈，3月14日至16日在新莊體育館的新北路跑運動博覽會，透過專業策展單位邀集超過50家企業，除集結運動補給、運動服飾配件、運動觀光等多元攤位外，各項的運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區等，還有全場逛透透集章趣，只要完成指定集章任務，就有機會加碼抽大獎，活動3天更有每日限量入場好禮福袋。

新北市萬金石馬拉松市府互動展區百變造句。 圖／新北市政府體育局 提供

現在就等不及參與2024新北市萬金石的賽前系列活動嗎，3月17日前只要到新北市政府大廳，主打「好拍（山海Q景）、好玩（百變造句）、好運來（抽個吉籤）」的「下一萬步就這樣玩」互動式展區等你來體驗；第10首籤詩：「吉在勇氣－人生只有當下，當下只有行動」，正好對應現正報名中的2025雙北世界壯年運動會，只要年滿30歲就能站上國際舞台，35種運動種類中公路賽等你來挑戰，即日起到2025世壯運官網，4月17日前完成報名享有7折早鳥優惠。

邀請大家用運動玩出大家的下一萬步，更多萬金石馬拉松相關訊息請上【新北市萬金石馬拉松】官方網站及臉書粉絲團查詢。

0314-0316新北路跑運動博覽會 限量好禮免費拿。 圖／新北市政府體育局 提供

臉書粉絲團:https://www.facebook.com/wanjinshimarathon官方網站:https://wanjinshi-marathon.com.tw/