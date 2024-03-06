台灣自行車跨域研發新浪潮 師大研究團隊與巨大機械攜手共創未來

台師大相子元教授所領導之自行車研究團隊，與台灣自行車龍頭巨大機械攜手合作，共同致力於自行車領域研究與開發，研究範疇更從生物力學擴展至創新運動科技、運動表現及物理治療等多元範疇。

圖／國科會產學處提供

此跨校、跨域之產學合作團隊包含師大、長庚、成大、屏科大、北市大及台科大等多所大學，且近兩年皆獲得國科會產學處補助執行運動科技產學合作計畫，本次活動產學處許增如處長受邀出席開幕致詞，對團隊在自行車領域之研發成果表示肯定與鼓勵。

據研究團隊觀察，國際自行車研究趨勢主要著重於競技表現、車隊經營等方向，而台灣則以生產製造、科技及運動科學為強項，研究團隊參考國外經驗，首次辦理自行車研討會並設立Giant Award，本次活動以邀請方式辦理，獲獎者可得到10萬的高額獎金！未來也規劃將Giant Award做為全國性甚至擴大為國際化的獎項，鼓勵學界投入自行車領域進行相關研究。

圖／國科會產學處提供

未來規劃將內部定期舉辦之讀書會轉型成為線上版自行車研究中心(Cycling Science Center) ，每年定期舉辦自行車研討會，發表相關研究成果並頒發獎項，目標吸引國內外產學研一起投入自行車領域的研究開發，同時提升國內研發實力和國際知名度。

團隊結合與巨大公司多年自行車開發經驗、生產量能及行銷通路，不僅提升國內運科研發實力和國際知名度，並將相關成果轉化為產業界可用之指標、產品或服務，進一步提升產品及品牌價值，為使用者提供更優質使用體驗、運動與復健效果，促使自行車產業有更進一步發展。