搶救珊瑚大作戰！台達與國家級海洋場館合作 科技復育萬株珊瑚
全球暖化加劇，聯合國研究指出，當地球均溫上升超過1.5度，全球將有70%至90%的珊瑚礁面臨滅絕危機，四分之一的海洋物種恐將失去棲地。
台達50周年之際，以「厚生海洋」的理念，於2021年揭開「台達孕生珊瑚復育計畫」，與國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館等場館及非政府組織山海天使共同合作，在專業研究的基礎上，台達投入自身自動化技術、設備與企業志工，為耐熱珊瑚研究及保種盡一份力，並立下三年復育1萬株的目標。2024年更擴大復育力道與規模，立下國際合作里程碑。
台達攜手國際權威海洋實驗室 建構珊瑚白化救援機制
台達電子文教基金會5日與美國Mote海洋實驗室(Mote Marine Laboratory & Aquarium)、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館等研究單位，針對耐熱珊瑚研究簽署國際合作備忘錄。Mote在珊瑚復育科學研究上具有世界領先地位；「台達孕生珊瑚復育計畫」自與海生館、海科館合作，以三年復育萬株為目標，持續執行保種、育種，此次更首度跨足海外，為三方海洋權威機構搭建合作橋樑，並將導入Mote所構建的珊瑚白化救援機制，協助台灣接軌國際。
台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示:「全球的海溫近一年來，每天都在寫歷史新高，全球的珊瑚生存都備受威脅。台達基金會去年派員至Mote觀摩珊瑚白化救援機制，今年很榮幸能正式進一步與Mote展開合作，並將資助海科館與海生館的研究人員、以及選派台達的珊瑚復育志工赴美交流學習，希望未來台灣發生珊瑚大白化現象時，能即早完善珊瑚白化預警及救援機制。」
Mote總裁Michael P. Crosby表示:「很高興台達基金會成為珊瑚復育計畫的國際夥伴，也透過基金會的計畫與海生館與海科館研究人員交流，多方了解台灣耐熱珊瑚培育成果，將實際經驗應用於各自復育區域，以因應日後更加頻繁的海洋熱浪危機，提升珊瑚應對極端氣候的韌性。」
Mote海洋實驗室位於美國佛羅里達州，成立已有近七十年的歷史，擁有40位以上的博士級研究員及300多位的員工，團隊長期以來也已復育超過22萬株珊瑚。去年當美國佛羅里達州海溫刷新全球新高超過38度，造成多處復育點珊瑚白化甚至死亡時，Mote的研究人員整個夏天馬不停蹄地，從復育點救援數千株珊瑚上岸，暫置在離岸工作站由研究人員與志工照料，並順利在十一月時重新放回海中。
台達基金會與海科館合作，在基隆潮境海灣保護區成立亞洲首座零碳「潮境珊瑚保種中心」，鎖定國際自然保育聯盟(IUCN)認定瀕危珊瑚種類，除進行活體保種之外，也與海生館合作在墾丁國家公園後壁湖出水口，設立水下耐熱珊瑚苗圃，以通過國際耐熱標準測試的「銳枝鹿角珊瑚」為主要移植物種，由通過訓練考核的台達珊瑚復育志工執行監測和維護，為未來可能襲擊的海洋熱浪作準備。
台達用行動號召「種珊瑚的人」 喚起海洋保育意識
在這一場珊瑚搶救賽中，台達將「厚生海洋」的願景付諸行動，攜手各界共同推廣擴大海洋教育，期許透過自身投入，喚醒更多大眾重視珊瑚復育，共同成為「種珊瑚的人」。
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