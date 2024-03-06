搶救珊瑚大作戰！台達與國家級海洋場館合作　科技復育萬株珊瑚　

全球暖化加劇，聯合國研究指出，當地球均溫上升超過1.5度，全球將有70%至90%的珊瑚礁面臨滅絕危機，四分之一的海洋物種恐將失去棲地。

台達50周年之際，以「厚生海洋」的理念，於2021年揭開「台達孕生珊瑚復育計畫」，與國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館等場館及非政府組織山海天使共同合作，在專業研究的基礎上，台達投入自身自動化技術、設備與企業志工，為耐熱珊瑚研究及保種盡一份力，並立下三年復育1萬株的目標。2024年更擴大復育力道與規模，立下國際合作里程碑。

台達攜手國際權威海洋實驗室 建構珊瑚白化救援機制

台達電子文教基金會5日與美國Mote海洋實驗室(Mote Marine Laboratory & Aquarium)、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館等研究單位，針對耐熱珊瑚研究簽署國際合作備忘錄。Mote在珊瑚復育科學研究上具有世界領先地位；「台達孕生珊瑚復育計畫」自與海生館、海科館合作，以三年復育萬株為目標，持續執行保種、育種，此次更首度跨足海外，為三方海洋權威機構搭建合作橋樑，並將導入Mote所構建的珊瑚白化救援機制，協助台灣接軌國際。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示:「全球的海溫近一年來，每天都在寫歷史新高，全球的珊瑚生存都備受威脅。台達基金會去年派員至Mote觀摩珊瑚白化救援機制，今年很榮幸能正式進一步與Mote展開合作，並將資助海科館與海生館的研究人員、以及選派台達的珊瑚復育志工赴美交流學習，希望未來台灣發生珊瑚大白化現象時，能即早完善珊瑚白化預警及救援機制。」

Mote總裁Michael P. Crosby表示:「很高興台達基金會成為珊瑚復育計畫的國際夥伴，也透過基金會的計畫與海生館與海科館研究人員交流，多方了解台灣耐熱珊瑚培育成果，將實際經驗應用於各自復育區域，以因應日後更加頻繁的海洋熱浪危機，提升珊瑚應對極端氣候的韌性。」

Mote海洋實驗室位於美國佛羅里達州，成立已有近七十年的歷史，擁有40位以上的博士級研究員及300多位的員工，團隊長期以來也已復育超過22萬株珊瑚。去年當美國佛羅里達州海溫刷新全球新高超過38度，造成多處復育點珊瑚白化甚至死亡時，Mote的研究人員整個夏天馬不停蹄地，從復育點救援數千株珊瑚上岸，暫置在離岸工作站由研究人員與志工照料，並順利在十一月時重新放回海中。

台達基金會與海科館合作，在基隆潮境海灣保護區成立亞洲首座零碳「潮境珊瑚保種中心」，鎖定國際自然保育聯盟(IUCN)認定瀕危珊瑚種類，除進行活體保種之外，也與海生館合作在墾丁國家公園後壁湖出水口，設立水下耐熱珊瑚苗圃，以通過國際耐熱標準測試的「銳枝鹿角珊瑚」為主要移植物種，由通過訓練考核的台達珊瑚復育志工執行監測和維護，為未來可能襲擊的海洋熱浪作準備。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊(左2)、Mote總裁Michael P. Crosby(右2)、海科館館長陳素芬(左1)、海生館副館長陳德豪代表簽署「耐熱珊瑚國際交流」合作備忘錄。 圖／台達 提供

台達用行動號召「種珊瑚的人」 喚起海洋保育意識

在這一場珊瑚搶救賽中，台達將「厚生海洋」的願景付諸行動，攜手各界共同推廣擴大海洋教育，期許透過自身投入，喚醒更多大眾重視珊瑚復育，共同成為「種珊瑚的人」。

台達攜手海科館在基隆潮境海灣資源保育區旁成立亞洲首座零碳珊瑚保種中心。 圖／台達 提供