春風拂面知識花開，臺大進修推廣學院誠邀共享學習盛宴

春天是學習的季節，在這個季節裡，我們可以感受到大自然的鼓舞，激發內心的熱情，尋找到學習的動力。正如大地在春天孕育萌芽，我們的心靈也應該在知識的陽光下綻放，迎接新的挑戰和成長。臺大進修推廣學院113年上半年開辦多門研習班課程，包括：一般管理類、資訊科技類、財務金融類、樂活保健類、品味生活類、法律類、藝文哲學類等，鼓勵在職人士踴躍重返校園進修。

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【一般管理類】

課程涵蓋了領導力培養、ESG、創新管理等主題，旨在提升學員的管理技能和領導素養。課程結合理論與實務，使學員能夠在工作中更有效地應對挑戰。

● 精鍊高階管理與實務班，4/27開課

● 創新與研發管理，5/2開課

● 破框思考與問題解決，5/16開課

● ESG企業永續發展與管理實務班，5/22開課

【資訊科技類】

課程主題包括人工智慧、數據分析、資料視覺等前沿知識。學員透過實際操作和專業指導，掌握最新的科技趨勢，提升自己在數位化時代的競爭力。

● 數據時代的商業分析與資料視覺化，5/8開課

● 人工智慧與資料科學實務，6/21開課

● 資料視覺化－圖表說服力，7/6開課

【財務金融類】

內容涵蓋了投資理財、財報分析、企業評價等主題。學員將從專業的財務分析和投資案例中獲得實用的理財知識，期能做出明智的投資決策。

● 投資理財精修班，3/13開課

● 財報分析與企業評價班，4/16開課

● 財務報表分析研習班，5/22開課

【樂活保健類】

課程專注於健康管理、養生保健等議題。透過學習時節與五行的養生之道，提升學員實現身心健康的平衡。

● 中醫花漾食療：時節養生篇，3/19開課

● 中醫五行養生：木火安神篇，4/21開課

【品味生活類】

課程有巧克力、食安問題、紅酒品嚐等多個領域。學員透過專業的老師指導，探索日常的美好，提升品味和生活品質。

● 時尚生活紅酒品嚐班，4/21開課

● 智慧飲食─破解食安疑慮，5/28開課

【法律類】

學員將通過案例分析，深入了解法律應用，學會如何保障自身權益。

● 生活與民法—物權編，4/14開課

【藝文哲學類】

課程涵蓋了文學、藝術史、哲學思想等多個領域。學員將通過文化之旅和藝術欣賞，啟迪心靈，提升人文素養。

● 此情無計可消除─細讀李清照詞，5/5開課

● 邏輯說服力，5/8開課

● 史詩之現代啟示錄，5/9開課

● 莊子生命哲學與現代人生，5/16開課

臺大進修推廣學院指出上述課程提早報名得享早鳥優惠。無論您是希望提升職場技能，還是追求個人興趣、提升人文素養，都可以在這裡找到合適的課程。

歡迎各界人士踴躍報名，共同開啟知識之旅，探索學習的樂趣！

『課程連結 傳送門』

【一般管理類】https://ppt.cc/fpyjPx

【資訊科技類】https://ppt.cc/fbHarx

【財務金融類】https://ppt.cc/f0ZSDx

【樂活保健類】https://ppt.cc/fufRqx

【品味生活類】https://ppt.cc/f0sgQx

【法律類】https://ppt.cc/fOVjLx

【藝文哲學類】https://ppt.cc/fBsnPx

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