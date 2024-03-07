沒看錯！邊間三房、浮島花園、主臥陽台「遠雄峰蘊」一次滿足

文／ 陳俊翰 提供

高雄科工館特區百億預售大案「遠雄峰蘊」，在正市中心打造2樓公設區露天浮島花園，差異化產品主攻親子家庭需求，獲市場熱烈迴響。遠雄房地產行銷經理朱可筠分析，遠雄去年在高雄推出三案的房坪策略成功切入市場各種需求，「Park16」以豪宅聚落農十六真空的1至2房，低總優勢掀起卡位燙金地段的購屋熱潮；崛起中的科工館特區由44~64坪3至4房的「遠雄琢蘊」，連接雙塔建築的空橋穿越1500坪社區森林花園樹海，滿足高資產自住客層回歸自然、大隱於市的居住品味；有別於琢蘊年紀稍長的層峰客，同樣位於科工館的「遠雄峰蘊」，則鎖定首購跟首換的親子家庭，規劃高雄房市主流的24.5~44坪2房到3房，「剛剛好」的坪數定位。

「遠雄峰蘊」的浮島花園空間，讓孩子們在安全的環境下親近自然、盡情奔跑。 圖／遠雄峰蘊 提供
「遠雄峰蘊」的浮島花園空間，讓孩子們在安全的環境下親近自然、盡情奔跑。 圖／遠雄峰蘊 提供

「遠雄峰蘊」全案兩大亮點是：2樓公設層外部打造的「浮島花園」空間，與邊間3房房型中隱身於主臥內的景觀陽台。父母可在公設休憩區，看著孩子在2樓空中花園安全的環境下親近自然、盡情奔跑，回到家中夫妻倆又能在臥室內享有吹著微風、走到陽台鳥瞰城市景色，宛如置身渡假飯店的私密空間。現場銷售透露，不少原本鎖定看34、37坪的客戶，被「43坪邊間三房」的主臥景觀陽台打動，加上不含車位總價控制在1,900萬內，因此，回頭決定一次到位升級43坪房型。

「遠雄峰蘊」在正市中心打造2樓公設區露天浮島花園，差異化產品主攻親子家庭需求。 圖／遠雄峰蘊 提供
「遠雄峰蘊」在正市中心打造2樓公設區露天浮島花園，差異化產品主攻親子家庭需求。 圖／遠雄峰蘊 提供

「遠雄峰蘊」所在的科工館特區，擁有高雄正市中心地段優勢，被高醫商圈、建工商圈、高雄車站商圈、鼎山商圈圍繞，百貨影城、特色美食、醫療院所、日常採買、娛樂機能豐富。值得注意的是，台積電1月中法說會拍板擴大高雄投資2奈米要蓋第三廠，竹科、南科房市「積」情演出的案例在前，購屋族更篤定買進正市中心成熟商圈，有完整學區、優質環境和品牌建商光環加持的「遠雄峰蘊」。該案5分鐘上國道一號、15分鐘直抵楠梓產業園區的絕佳地段條件，商圈x交通x綠意一應具全，適宜的坪數與預售輕負擔的特性，為科技新貴與首購首換家庭提供了輕鬆入主幸福的新選擇。

「遠雄峰蘊」位於高雄正市中心地段，兼具學區、交通、商圈三大優勢。 圖／遠雄峰蘊 提供
「遠雄峰蘊」位於高雄正市中心地段，兼具學區、交通、商圈三大優勢。 圖／遠雄峰蘊 提供

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