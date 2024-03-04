漢聲黃永松辭世...蔣萬安哀悼憶看小百科童年網紛留+1

「漢聲」雜誌創辦人黃永松今天凌晨4時30分於台北三總醫院辭世，享壽81歲。台北市長蔣萬安今天在臉書說，今天很多同齡人都會跟他一樣，留下了時代的眼淚，不捨漢生雜誌創辦人黃永松老師的離世。蔣萬安特別提及自己小時閱讀漢聲小百科的回憶，表示黃老師千古，對於文化廣納百川的心胸、傳統智慧傳承的熱忱，已隨著筆下的漢聲雜誌與小百科，薪火相傳，成為他這個世代的共同使命。

蔣萬安臉書貼出一出，也觸發許多網友童年記憶，紛紛留言說「看小百科長大+1」，還有網友表示「我最喜歡小百科了」。

對於黃永松老師的離世，蔣萬安今天在臉書提到，還記得阿明、阿桃、還有太極圖披風超人裝的小百科嗎？從1984年開始發行、總發行超過25萬套的漢聲小百科，內容預想2020年將出現的聲控電腦、掃地機器人、無人自駕公車等，不僅讓他這個世代「從小預見未來」，如今也一一應驗在日常生活。

蔣說，隨著年紀漸長，他更認識到黃永松老師與創立漢聲雜誌社前輩們的苦心。1971年1月，以「平衡東西文化交流」及「銜接傳統與現代」為宗旨、問世的英文版《漢聲雜誌》（ECHO of Things Chinese），不僅是在「飛機上雜誌讀物」的先驅，更成功把中華民俗文化「外銷」。漢聲雜誌社也透過漢聲小百科這樣的經典啟蒙讀物，開啟不同世代，對於世界的豐富想像。

黃永松1943年出生，是出身桃園龍潭的客家人，從小住在合院裡，合院磚牆上有二戰空襲時的彈孔，一生力行田野調查與文化傳承。除了走訪全台各地鄉鎮，他在兩岸開放探親後，也踏上中國大陸採集民間藝術，致力於完善「中華傳統文化的基因庫」，他最有代表性的成就之一，是對傳統編織藝術的歸納整理，並定名為「中國結」而廣為世界流傳。

蔣萬安說，身為最本土、也最國際的台灣人，當黃被問及在當今台灣談論中華文化是否不合時宜，黃認為「文化是人的總和」，要把土地上豐厚的營養，留在台灣。

蔣萬安也提起黃曾說過的話，「我所熱愛的，就是人民的生活，尤其是傳統生活。異質性愈大的地方、愈多樣態，所以往鄉間跑。我們的時代影響就是下一個新時代，但是我心不能忘舊，我做的事，就是盡量讓人有機會溫習一下（傳統生活）。」蔣說，黃老師千古，已經隨著筆下的漢聲雜誌與小百科，薪火相傳，成為我們這個世代的共同使命。