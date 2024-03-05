第二屆《埋下誠實的種子》永慶誠實徵文開跑！邀雙北、大台中、高雄國中小學生投稿

第二屆誠實徵文比賽即日起開始徵件，邀請雙北市、大台中地區及高雄市公私立國中、小學生一起探索誠實的意義。 圖／永慶慈善基金會 提供

由永慶慈善基金會主辦、聯合報承辦的「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」，即日起開始徵件！本屆徵文比賽對象包括台北市、新北市、大台中地區(包含彰化、南投、雲林)及高雄市公私立國中小學生，並由台北市、新北市、台中市及高雄市教育局擔任指導單位，邀請孩子們共同探索誠實的意義。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，近年來，社會上詐騙事件輩出、假消息充斥、房市投機炒作時有所聞，信任被不肖人士濫用，傷害了每個人的權益。一直以「誠實」為企業核心理念的永慶房產集團，致力為消費者打造公平安全的房產交易平台；另一方面藉由教育資源的投入，持續推廣誠實理念，盼讓台灣社會更良善正直。

永慶房屋總經理吳良治也分享，去年第一屆的徵文活動吸引雙北市238所學校、2,616位國中小學生投稿參與，許多同學們以自身經歷出發，分享對誠實的理解和心得。這樣富有意義的活動，讓永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產中區及高雄區經管會熱情響應，因此今年賽區擴大至中南部地區，集結超過600家店、上萬名經紀人積極參與推廣，要讓「誠實」的種子灑落在台灣各地，茁壯綻放。

第二屆永慶誠實徵文比賽活動辦法。 圖／永慶慈善基金會 提供

透過寫作認知誠實意涵 觸動自我成長內在價值的建構，是透過「認知」、「情感」、「行為」三面向的循環而來，因此本屆的命題方向便是對應這三個層面，從不同情境引導孩子探索自我與誠實的關係，逐步建立正確的價值觀。本屆徵文比賽共分成三組：國小中年級(三、四年級)組的題目「屬於我的誠實小故事」，讓學生透過個人經驗的陳述，在內心形塑誠實的雛形。

國小高年級組(五、六年級)題目「誠實使我心安」，則讓學生進一步思索是否因誠實獲得內心的平靜，藉此穩固打下誠實品格的基礎。而國中組(七、八、九年級)的題目「因為誠實，我贏得了…」，則讓學生們回答做到誠實後，獲得了什麼回饋，進而肯定自己、堅定立場，圓滿建構誠實的正向循環。

永慶慈善基金會董事長趙怡認為，誠實是良好社會關係建立與維繫的基石，藉由徵文比賽的舉辦，不僅培養孩子們正確的道德感及價值觀，並讓他們能擁有面對誠實的勇氣、坦然接受錯誤，走向正確的道路，也幫助訓練思考問題的能力，提升觀察與表達力。

「埋下誠實的種子～第二屆永慶誠實徵文比賽」徵件日期從即日起至4月19日(五)止，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2024/。