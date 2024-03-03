台灣2025能順利消除C肝？專家坦言有難度

世界衛生組織訂出2030年消除C肝病毒的目標，亦即90%潛在慢性C肝帶原者接受篩檢、80%慢性C肝病人接受治療，等同至少72%慢性C肝病人被治癒。而台灣立定目標，要提早在2025年達標，但從數據來看並不樂觀。專家表示，全台仍有400萬人待篩檢，但最近一年半僅篩100萬人，剩下不到2年要達標恐相當困難。

台灣若要趕在2025年消除C肝，預計得篩檢1000萬人並從中找出23.8萬位患者接受治療。國健署慢病防治組長吳建遠表示，全台目前篩檢覆蓋率約為五57.2%，而C肝抗體陽性者，須進一步接受病毒量（HCV RNA）檢驗，才能確認是否有病毒存在。但目前追蹤率約78%，仍有約8萬位C肝抗體陽性者未接受追蹤。而接受追蹤檢驗後的C肝診斷率則為37%，目前已有18.9萬人接受治療。

根據國健署統計顯示，目前仍有429萬人未篩檢，只要從中篩出4.8萬位患者接受治療就可達成目標，看似簡單，但篩檢現況卻「遇上瓶頸」。

肝基會總執行長楊培銘指出，2020年9月底大放寬篩檢資格，45至79歲民眾、原住民40歲即可終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務。剛開始成效頗好，一年半就篩檢200萬人，但2022年至今同樣將近一年半，卻僅增長100萬人左右。專家委員們開會討論一年多都無法取得突破，甚至已開始討論如何向WHO回報未達標原因。

「台灣2025年消滅C肝仍有機會。」國健署癌症防治組長林莉茹說，透過政策鼓勵醫師主動找民眾出來篩檢，不僅提供獎勵金，健保給付也從本來的200元，拉高到370元。今年也擴大B、C肝辦公室預算，包括篩檢部分5.5億元、清潔針具0.39億元。

中山大學醫學院院長、高醫大附醫肝膽胰內科主治醫師余明隆表示，這3年受到新冠疫情影響，篩檢的進程有所延宕，但從最近數據以及國健署祭出的鼓勵措施來看，並非沒有機會達標；但仍得加強預防高風險族群感染，例如洗腎患者、藥癮者。

余明隆指出，過去B、C肝篩檢給付僅200元，近乎「成本價」，許多醫院都是賠本在做，因此主要的篩檢量都來自「基層」，調高到370元後會改變許多大醫院的策略，已有許多醫院建置系統提醒，健保卡一插入就會提醒醫師患者是否需要接受篩檢。

吳建遠則說，由於醫療院所篩檢資料陸續上傳，目前預估篩檢率可達60%，同時，104年前的資料健保尚未收錄，因此近期也開放醫療院所補上傳過去的資料，健保同樣給付，若再加上這段時間篩檢資料可能遺失，實際上全台的篩檢率應該更高。