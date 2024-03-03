台灣能否2025提前消除C肝　藥癮者、偏鄉成關鍵

台灣目標2025年消滅C肝，但目前仍有400萬人未出來篩檢、4.8萬人未接受治療。不過，專家表示，目前篩檢推動已陷入瓶頸，若要達成目標得從藥癮者、偏鄉族群著手；同時，未出來篩檢中有大部分是45歲至55歲民眾，盛行率較低，若從監獄篩檢效率更高。

對於目前B、C肝篩檢遇到瓶頸的狀況。楊培銘指出，都會區民眾的篩檢都差不多做完了，而都會區的C肝帶原者也比偏鄉少，篩100人至多2人，但偏鄉帶原率可超過兩倍，像是苑裡部分鄉里100人可以篩出5人；可偏鄉篩檢相當困難，一來醫療資源不均，二來長輩不方便出門。即使鄉里辦公室提供定點篩檢效果也不好，先前造冊265人，最後卻只篩了38人。雲林台大也曾整合地區7間醫療院所擴大篩檢，造冊19000多位民眾，最終卻不到2000人篩檢。

「到宅抽血篩檢卻也屢屢受阻。」楊培銘表示，先前向苑裡地方衛生局申請到造冊者家中協助篩檢B、C肝，卻被以「到宅抽血得由衛生所人員執行」拒絕，但衛生局又沒有足夠人力到這麼多鄉里長輩家中一個一個篩檢，才導致偏鄉篩檢量遲遲拉不上來。

中山大學醫學院院長、高醫大附醫肝膽胰內科主治醫師余明隆指出，全台400萬人未出來篩檢，但其實很大部分是都會區、45歲至55歲的民眾，通常因為工作繁忙不容易接觸到醫療院所，但該族群盛行率也較低，若要拉高治療數，應從監獄著手，全台監所約5萬人符合篩檢資格，且半數皆為藥癮者，目前篩檢率約5成，過去由於缺乏經費推動困難，今年已爭取到經費，有望全數篩檢。

肝基會執行長林雪蓉則說，台灣在消滅C肝的策略算識能做的都做了，在國際上已算是非常完備，但仍有幾個群體仍有待加強，不僅是偏鄉地區，還有最難接觸到的「藥癮者」。

林雪蓉表示，目前醫療機構可接觸到的只有接受美沙冬替代療法的患者，但藥癮者是現在台灣最容易共用針具，造成B、C肝感染的族群，最嚴重時期可能8、9成都是感染者，直到近年愛滋防治的觀念落實，才開始降低，但在公衛推動的過程當中卻相當困難。

余明隆說，藥癮者大致可分三部分，一部分已在監所，一部分則在醫療院所接受美沙冬替代療法，目前已有75%接受篩檢，剩下的一年半篩完不成問題；最後則是潛在性的，擔心出來篩檢會被逮捕，因此也是最困難的部分，若可與清潔針具計畫結合，更換針具同時獲得一份C肝快篩，應可再取得突破。

「要如何跟藥癮者社群建立信任關係相當重要。」林雪蓉指出，藥癮者最擔心一旦出來篩檢，會不會就被警察抓走，因此光是B、C肝篩檢或衛教資訊，要如何進入藥癮者社群就相當地困難，要如何建立起互信基礎，提供隱密的管道，讓他們可以放心出來篩檢。

林雪蓉說，過去推廣美沙冬替代療法、針具交換公衛政策時，雖然也引起不少爭議，但確實透過建立互信的機制下，確保出來篩檢不會被秋後算帳後，醫療單位才開始有辦法將醫療資源帶到高感染風險的族群當中，但現在的衛生單位不見得有這方面的知能。