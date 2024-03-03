聯合報一周大事2/25~3/2

1957年3月2日上午9時20分，台灣省公路警察隊警員在台北市公館至台灣大學間公路上巡查時，發現有新式轎車一輛懸掛一個已被查扣、車號為15-0292的車牌，該車既無稅牌又無行車執照，公路警察當時即予扣查，然而該車是時任台北市長高玉樹的座車，台北市政府稱，公路警察隊此次扣留市長座車，雖未違法，但已越權。

2024-03-02 09:00