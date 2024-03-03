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聯合報一周大事2/25~3/2

聯合報／ 本報訊
新竹縣長楊文科。圖／聯合報系資料照片
新竹縣長楊文科。圖／聯合報系資料照片

國內

27日：大考中心公布學測成績，國文和英文的頂標為十三級分，數Ａ和數Ｂ均為十二級分，社會和自然則為十三級分。

29日：內政部長林右昌公布虛坪改革方案，包括停車空間登記制度改革、增訂管委會空間設計標準等。

29日：新竹地檢署到新竹縣政府搜索縣長楊文科辦公室等處，據傳與造成竹北市天坑事件的建案豐采五二○有關。

國外

26日：南韓醫師罷工潮延燒，逾一萬名實習和住院醫師提出辭呈。南韓保守派政府要求擅離崗位者廿九日前復職，配合者既往不咎。

27日，美國大選關鍵搖擺州密西根州總統初選，總統拜登、前總統川普分別於民主、共和黨大勝，更確定將在十一月大選再對壘。

29日：俄羅斯總統普亭對國會發表年度國情咨文，表示若西方世界比現在更直接干預俄烏戰爭，將面臨爆發核衝突的可能性。

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聯合報系聲明

近日發現不肖人士盜用「聯合報系」logo及名義，向企業發出著作權侵權通知之電子郵件，虛構造假信件如下圖示。聯合報系已對此違法行為蒐證，並擬循法律途徑追訴。

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