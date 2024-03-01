近日發現不肖人士盜用「聯合報系」logo及名義，向企業發出著作權侵權通知之電子郵件，虛構造假信件如下圖示。聯合報系已對此違法行為蒐證，並擬循法律途徑追訴。

本報系不會以私人電子郵件帳號例如：@gmail.com或@yahoo.com發送著作權侵權通知聯繫您，本報系電子郵件信箱為（@udngroup.com），若非此網域，敬請提高警覺並小心求證以免受騙。

若您仍有任何疑慮，請於上班時間來信(linda.chen@udngroup.com)或來電(周一至週五上午09:00到下午05:00，電話02-8692-5588*6141，陳小姐)，謝謝您。