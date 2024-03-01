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影／疑不滿管碧玲發言...陸方「放鴿子」集體缺席會議 海巡官員臉色鐵青

聯合報系聲明／詐騙集團冒用名義發送侵權通知 請企業與讀者小心詐騙

和時間賽跑！高雄工人遭泥塊壓住活埋近4小時 消防挖泥搶救中

聯合報系聲明

聯合報／ 台北訊

近日發現不肖人士盜用「聯合報系」logo及名義，向企業發出著作權侵權通知之電子郵件，虛構造假信件如下圖示。聯合報系已對此違法行為蒐證，並擬循法律途徑追訴。

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