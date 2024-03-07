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2024台灣燈會在臺南！中華電信最強5G全程直播，邀您一起「龍耀臺南 點亮精采」

文／ 黎允之

2024台灣燈會於2月24日至3月10日在臺南盛大登場，元宵節當晚開燈典禮由中華電信MOD / Hami Video全程直播，讓無法親臨現場的民眾也能透過中華電信全台第一5G技術應用，感受燈會的璀璨精彩，「龍」光煥發一整年。

2024台灣燈會在臺南盛大登場。 圖／中華電信提供
2024台灣燈會在臺南盛大登場。 圖／中華電信提供

領先同業 冠軍品質：最大容量、最廣涵蓋、最高速率
作為國內電信領導品牌，中華電信擁有全台主流頻段Sub 6GHz，最大可使用頻寬290MHz，讓用戶即刻就用得到真頻寬，並且提供5G最大連續頻寬，終端支持度最高，所有5G手機皆可使用。同時，中華電信也於全台22縣市368鄉鎮，持續佈建全台最綿密且5G涵蓋最廣的行動網路，讓偏鄉、離島、郊區和都會區的民眾，都能享受到優質的電信服務。

此外，中華電信更是唯一代表台灣在MWC 2024世界行動通訊大會上，連續二年獲頒SPEEDTEST®與OPENSIGNAL國際權威機構多項行動網路冠軍，獲得國際權威機構SPEEDTEST®頒發「連續3年最快5G網速」、「最優5G遊戲體驗」、「連續6年最佳行動涵蓋」及「最廣5G涵蓋」四項大獎及OPENSIGNAL「5G下載和上傳體驗冠軍」、「5G遊戲和即時影音體驗冠軍」、「涵蓋體驗冠軍」及「5G涵蓋體驗冠軍」六項冠軍殊榮，更是領先業界5G下載速度高於全台平均網速1.7倍，及國內一舉拿下SPEEDTEST®及OPENSIGNAL國際認證14項行動網路冠軍的電信品牌。

中華電信提供5G最大連續頻寬，5G下載速度領先業界。 圖／中華電信提供
中華電信提供5G最大連續頻寬，5G下載速度領先業界。 圖／中華電信提供

直播賞燈零距離，Hami Video 限時7天免費體驗
優異的行動上網品質，讓觀眾透過MOD及Hami Video，即可感受到台灣燈會現場的震撼與感動。為了讓國人同享熱鬧燈會，中華電信提供Hami Video 7天免費體驗，民眾於燈會期間(設定完成當日～113/3/10止) 輸入活動序號「台南400」，即可透過Hami Video欣賞燈會現場轉播，並體驗Hami Video影劇館⁺、運動館及網紅館各式精彩節目。

中華電信Hami Video提供7天免費體驗。 圖／中華電信提供
中華電信Hami Video提供7天免費體驗。 圖／中華電信提供

數位祈福天燈、AR與市長合拍，好玩又吸睛
逛燈會除了是新年不可或缺的儀式感，還要不斷推陳出新，才能創造更多驚喜和感動。中華電信發揮技術優勢，推出各式5G創意展演活動，包括：「數位祈福天燈」、「AR與市長合拍」、「AI店長導讀臺南」、「環景360度導覽」、「鹽水蜂炮元宇宙共遊」等，陪伴大家新春接好運。

民眾透過5G網路製作專屬天燈，上傳投放於現場LED感受節慶氛圍並進行合照，還可將自製天燈分享至Facebook、Line社群許願祈福。

想和市長或吉祥物合照？不用排隊人擠人，民眾利用自己的手機就可以開啟WebAR，選擇與市長或吉祥物在燈會現場合拍，並快速分享上傳社群網站，絕對能在朋友圈中引爆話題！

外來遊客除了逛燈會，也能透過Hami書城AI店長，了解更多台灣歷史與人文美食。臺南市長黃偉哲更親自上陣，以360度環景導覽介紹臺南在地特色與冷知識，藉由有趣的5G互動體驗，讓大家飽覽臺南之美。民眾還可至元宇宙觀景台感受鹽水蜂炮的震懾人心的聲光效果，在延展實境的世界中暢遊燈會。上述各項5G展演皆是免費體驗，你還在等什麼？趕快來體驗

Hami書城AI店長導讀臺南。 圖／中華電信提供
Hami書城AI店長導讀臺南。 圖／中華電信提供

燈會現場限定優惠！購機、飆網「龍吼禮旺」
今年是中華電信連續第26年贊助燈會主燈，名為「龍來台灣」，來到燈會現場參觀，除了拍照打卡，別忘了到臺南「高鐵燈區」中華電信攤位走一走，有滿滿的優惠等你拿！

民眾於臺南燈會現場新申請/升速 HiNet光世代300M(含)以上，可加碼Hami Point 300點。新申辦MOD+指定方案最高可獲全聯禮券或Hami Point 700元/點（方案以現場公布為主）。於燈會攤位現場透過指定Hami Video年約付費方案申辦Hami Video各館服務之客戶，每館加贈Hami point 100點，每名客戶最高可獲贈400點。

不能親臨現場的民眾也有好康，燈會期間(即日起至3/11)，於中華電信各大服務據點申辦「精彩5G購機方案」，享Android指定機型、iPhone15系列舊換新，最高折2000元；申辦「精采5G贈點方案」，最高送Hami Point 18,000點。還有各式行動上網、娛樂應用、影視服務、Hami書城及閱讀器等指定加值新春優惠，龍年想要「龍吼禮旺 好速到」，就一定要把握這一波！

臺南「高鐵燈區」中華電信攤位祭出多項限時優惠方案。 圖／中華電信提供
臺南「高鐵燈區」中華電信攤位祭出多項限時優惠方案。 圖／中華電信提供

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