聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部無人機隊 投入救災物流

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
交通部去年擇定花蓮瑞豐鄉瑞美國小一帶，測試無人機物流運送。圖／交通部提供
交通部去年擇定花蓮瑞豐鄉瑞美國小一帶，測試無人機物流運送。圖／交通部提供

民間無人機運用愈來愈廣，政府交通部門也正擴大運用。交通部表示，今年颱風季起，將在偏鄉或離島執行無人機物流任務，化身道路阻斷時的「超級快遞」，協助相關單位緊急運送物資、藥物給受災居民，初期將以花蓮為首站，至少備妥三架無人機。此外，交通部也將擴大運用無人機進行橋梁「快篩」檢測。

交通部運研所運輸資訊組長吳東凌指出，無人機物流運送應用，現階段初期目標在偏鄉和離島的緊急物流運送需求，去年十一月起，已擇定花蓮瑞豐鄉瑞美國小一帶測試。

吳東凌說，當時有小學生問起，每逢颱風，住在山上的奶奶可能沒東西吃，「無人機可以送便當給奶奶嗎？」因而促發運研所研議即時服務。目前鎖定花蓮縣為第一站，確切部署據點預估四月底前確定，將攜手中華郵政、花蓮縣救災單位，五月起大量操演，預計在今年颱風季前至少備妥三架無人機的執行能量。

吳東凌說，今年除了將從申請臨時試飛，拿到類似「牌照」的常態營運服務驗證，未來載重也會從目前五公斤再適當增加，飛行數十公里的距離也會再拉長，下階段並規畫銜接商業驗證，催生可長可久的物流營運模式。

吳東凌也提到，台灣有兩萬多座橋梁，除了目視人工檢查，也會視情況讓無人機發揮「快篩」效用，掌握橋梁結構狀況。去年已先在台南一帶高速公路橋墩辦理，今年將再擇定一處作為示範案例。

交通部民航局副局長林俊良表示，據民航局統計，目前台灣有四萬架註冊無人機、二萬四千多張有效操作證；法人申請用途，平均每月達七、八十件申請量。

交通部 物流 花蓮

延伸閱讀

NASA空品實驗機再臨台灣 環境部動員200人解析空品

紅海危機無解 法人點火長榮及裕民

現場熊熊大火！俄烏戰爭滿2周年 烏克蘭無人機夜襲俄羅斯鋼鐵廠

期待落空…南投燈會無人機秀補件不及 最後2天表演確定喊卡

相關新聞

無人機管理 學者：應建立機隊管理制度

無人機應用日趨多元，未來不僅可能在物流廣泛運用，甚至可能發展空中計程車，不過無人機不是想飛就飛，除了要通過基本審查，規畫...

交通部無人機隊 投入救災物流

民間無人機運用愈來愈廣，政府交通部門也正擴大運用。交通部表示，今年颱風季起，將在偏鄉或離島執行無人機物流任務，化身道路阻...

衛福部盼解決兒科缺人問題 兒童節前釋利多

兒科醫師面臨缺人危機，衛福部針對兒科醫師推出加碼補助，衛福部醫事司長劉越萍表示，兒童節前會釋出利多政策，加碼兒科補助。

照片看歷史／1961年農建展覽會在新公園博物館展出 陳誠應邀參觀

1961年2月28日，台灣省農業建設展覽會在台北市新公園博物館舉行，副總統兼行政院院長陳誠前往參觀。在此項展覽會中，一方面顯示1950年到1960年間台灣農業建設之實況，同時亦向參觀的民眾提示出一個未來農業建設的遠景。

罕病律師陳俊翰告別式 總統頒褒揚令

罕病律師陳俊翰大年初二驟世，享年40歲，家屬昨在竹市辦告別式，蔡英文總統親頒褒揚令，副總統賴清德致詞允諾將逐一落實陳的理...

赴陳俊翰靈堂告別 罕病基金會創辦人：謝謝他成為火炬

罹患罕見疾病的中研院法學研究所研究學者陳俊翰，大年初二病逝在新竹台大分院，享年40歲。家屬今上午在新竹市生命紀念園區舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。