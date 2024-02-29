交通部無人機隊 投入救災物流

民間無人機運用愈來愈廣，政府交通部門也正擴大運用。交通部表示，今年颱風季起，將在偏鄉或離島執行無人機物流任務，化身道路阻斷時的「超級快遞」，協助相關單位緊急運送物資、藥物給受災居民，初期將以花蓮為首站，至少備妥三架無人機。此外，交通部也將擴大運用無人機進行橋梁「快篩」檢測。

交通部運研所運輸資訊組長吳東凌指出，無人機物流運送應用，現階段初期目標在偏鄉和離島的緊急物流運送需求，去年十一月起，已擇定花蓮瑞豐鄉瑞美國小一帶測試。

吳東凌說，當時有小學生問起，每逢颱風，住在山上的奶奶可能沒東西吃，「無人機可以送便當給奶奶嗎？」因而促發運研所研議即時服務。目前鎖定花蓮縣為第一站，確切部署據點預估四月底前確定，將攜手中華郵政、花蓮縣救災單位，五月起大量操演，預計在今年颱風季前至少備妥三架無人機的執行能量。

吳東凌說，今年除了將從申請臨時試飛，拿到類似「牌照」的常態營運服務驗證，未來載重也會從目前五公斤再適當增加，飛行數十公里的距離也會再拉長，下階段並規畫銜接商業驗證，催生可長可久的物流營運模式。

吳東凌也提到，台灣有兩萬多座橋梁，除了目視人工檢查，也會視情況讓無人機發揮「快篩」效用，掌握橋梁結構狀況。去年已先在台南一帶高速公路橋墩辦理，今年將再擇定一處作為示範案例。

交通部民航局副局長林俊良表示，據民航局統計，目前台灣有四萬架註冊無人機、二萬四千多張有效操作證；法人申請用途，平均每月達七、八十件申請量。