超認真收納／三個步驟重新找回收納秩序！名人案例客廳篇

許多人都會趁著一年之初整理居家環境，本集噓星聞「超認真收納」就來到擁有多元稱號的協槓主持人/作家「一名空姐的流水帳日記」Zoe王小凡的家，為她好好整聊一翻。

整聊拷問室：那些說不出來為什麼存在，卻又捨不得丟不掉的東西

整聊師安居與小編先來場殘酷的整聊拷問室，一起從Zoe家的照片檢視她的收納現況。

安居與小編發現Zoe習慣把購物袋、紙袋放在側邊夾縫，更坦言每次要取用時都很害怕發生「山崩」的窘境；櫃體上方的時鐘被物品擋住無法看到時間；看似收進抽屜裡的大量物品卻想不起來放了哪些東西；而喜歡香氛與香水的Zoe，卻將它們放置在雙手觸及不了的高度。

安居老師表示，在開始整聊之前，「可以先拍下Before的照片」，然後先了解自己目前有什麼困擾，以及整聊後，期待有什麼樣的效果，這樣開始收納整理，之後才會達到想要的目標。

收納三部曲：下架、分類與重新上架，幫你重新找回空間秩序

收納第一步是下架所有的物品，並開始第二步分門別類。物品下架與分類過程中，很多人會有「不知道如何分類的困擾」，安居建議「思考這些物品什麼時候會用到？」為標準，或是「以使用情境來分類物品」。

進行到第三步收納上架過程時，也建議比照自己的使用情境來擺放，譬如在客廳會做什麼事情，或常用什麼物品，如出門前會搭配飾品，那就要放在方便拿取的地方，收納完成後才會真的適合自己的使用。

居家整聊中，除了客廳，還有大魔王梳妝區與衣櫃區，請鎖定噓星聞「超認真收納」，跟著居家整聊師安居，看不同空間該如何正確收納，找到最舒適的生活空間。

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