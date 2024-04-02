在熟悉的環境安心變老 日間照顧中心為長輩、家庭照顧者及社區居民創造共融三贏

日間照顧中心逢節慶會為長輩安排活動，促進社區共生、共融及共好。 圖／李清宇 攝影

台灣將在2026年進入超高齡社會，預估65歲以上老年人占總人口比率為21％，隨著國人平均餘命增加，需要長照服務人數也相應成長；根據衛生福利部近期公布的2022年老人狀況調查結果，65歲以上長者最希望的居住安排，有超過9成的人回答是住在自己的家中，因此，為讓高齡者能夠留在熟悉的環境安心養老，推動在地化、社區化的長照服務更顯得重要。

居住在新北市永和仁愛特區的周慧芬，曾經待在美國18年，後來因為照顧家裡長輩回台。她說，永和是台灣人口最密集的地區，幸好有一間日間照顧中心就開在自家樓下，不必讓老人家每日舟車勞頓地跑去機構接受照顧，晚上還能回到溫暖的家與家人一同生活，這麼好的設施就應該大力推廣，以造福更多長輩。

回想當初，機構業者主動來拜訪，提及社區裡的照顧需求並期待能在社區中設立機構時，作為社區主委的周慧芬不僅大力支持，在日間照顧中心成立後，也擔任裡面的志工一同服務長輩。她觀察到，社區居民不僅不排斥長照機構設在自家附近，甚至還會互相介紹及鼓勵長輩報名參加，可說達到共融三贏，社區的中年子女，白天放心將父母託顧於此，也增加社區居民就業機會，協助煮食、替長輩上課，「每一位居民對日間照顧中心的付出，也是社區的收穫」，周慧芬說。

日間照顧中心主任吳品潔說，機構內的空間足有100坪，為了讓長輩有較好的照顧品質，目前僅容納照顧30位長輩，每天都安排促進健康及認知等課程，還會配合時令，如冬至時帶領長輩們做湯圓、耶誕節時則一同到社區發放餅乾，除了動手做，也充分融入社區生活。

記者採訪時值攝氏14度低溫的耶誕節，熱鬧非凡，日間照顧中心的長輩們換上耶誕老公公服裝，或坐輪椅、或拄枴杖，步行到附近社區分發他們手作的耶誕波浪鼓及蜻蜓書籤，「我拿一包給孫子喔！」77歲的社區居民陳太太開心地接下小禮物。

位於新北市永和區的日間照顧中心設在一棟豪宅的一樓，除了方便照顧社區長輩，也充分融入社區生活。 圖／李清宇 攝影

住在機構附近的小玉（化名），就替78歲的母親報名來這裡「上課」。小玉母親5年前中風後有輕微失智的症狀，前後聘請2位看護來照顧，某日她發現母親身上有不明瘀青，經查是第2位看護毆打母親，不放心再把母親交給他人照顧的小玉只好辭掉20多年的工作，回家全心照顧媽媽。

小玉和母親住同一棟大樓的上下層，她的家中還有先生和小孩，必須樓上樓下兩邊跑，舉凡替母親量血壓、買菜做飯和回診都一手包辦，簡直蠟燭兩頭燒，而照顧母親所產生的壓力，也常讓小玉與家人之間的關係變得相對緊張。

「我真的要感謝醫院的出院準備服務團隊，告訴我可以申請長照服務外，還幫我介紹說明哪些長照資源是媽媽可以使用的。」為了更近一步地了解長照服務，小玉也透過衛福部長照專區網站及1966長照專線，搜尋或詢問需要的照顧資訊，她認為政府提供的這兩項措施非常實用。

有一天小玉出門去倒垃圾，看到社區裡即將有日間照顧中心開幕，便趕緊替母親報名。來到日間照顧中心後，小玉媽媽整個人變得很開心又開朗，體力也比之前好很多，作息也相對穩定。平日母親在日間照顧中心時，小玉還可以放心去做自己想做的事情，卸下了不少照顧重擔，母女的生活品質皆因此而提升。

日間照顧中心會為長輩設計運動課程，增加老人家的肌力，身體活動力變得更好。 圖／李清宇 攝影

透過周慧芬及小玉的例子，實現社區設置長照機構對失能失智者、家屬及社區本身的重要意義：進駐社區的長照機構並非惡鄰，是陪伴失能失智高齡者得以在熟悉的家園安心變老的好夥伴，是減輕家屬照顧負擔的好幫手，更能充分展現「你幫我、我幫你」的互助精神，創造社區共生、共融、共好及共老的重要推手。

愛福家協會總幹事涂心寧說，大家對日間照顧中心的想像，可能是一幢建築物、一群長輩，和一群照顧人員的組合。事實上，長照機構是有生命力的有機體，透過開放資源，延伸觸角，與社區產生更多連結，也讓長輩的生活照顧網絡能更豐富多元。

社區主委周慧芬（穿紅衣者）介紹98歲的鄒奶奶，到社區裡的日間照顧中心，兩人見面時擁抱在一起，「來到日間照顧中心很好玩，生活更豐富，還能增長知識」，廖奶奶說。 圖／李清宇 攝影

日間照顧中心的長輩們開心地和社區小朋友互動，充分融入社區生活。 圖／李清宇 攝影

每個人都可能成為照顧者或被照顧者，當那天到來的時候，我們準備好了嗎？想知道住家附近還有哪些長照資源？可以使用衛福部長照專區的「長照地理資訊地圖」進行查詢。（網址：https://ltcpap.mohw.gov.tw/public/index.html）搜尋看看吧！

圖／聯合線上 製圖

圖／聯合線上 製圖

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