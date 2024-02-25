作家H開撕 巴毛律師：恭喜陳珮甄離開大男人主義的傢伙

作家H先是在臉書宣布和陳珮甄結束「尚未登記的婚姻」，昨深夜再度發表千字文數落陳珮甄罪狀。律師陳宇安看不下去，在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，「只能恭喜珮甄離開這種大男人主義的傢伙」。

「巴毛律師混酥團」表示，作家H辦婚禮不到一個月就分手，深夜發長文批評女方「沒有以前溫柔」、「不願意跟我朋友見面」、「在他面前和其他男人有肢體接觸」，然後覺得女生的生活奢華 、吃飯都花費很高，「但又強調他不讓女生AA 都是他付費，真的是打腫臉充胖子」。

「只能說他沙豬主義從來沒有變過，婚姻失敗這麼多次還是只會檢討對方」，「巴毛律師混酥團」表示，作家H以前寫的書的內容，要願意生小孩，「不然婚姻就沒有意義」，要家事一把罩、還要能幫夫，女人即使生理期也要想辦法滿足男人的性慾、要給男人足夠自由。

「巴毛律師混酥團」表示，只能恭喜陳珮甄離開這種大男人主義的傢伙，「我當年礙於出版社編輯人情請託，有掛名推薦這本書，我現在真心覺得我錯了」。她還透露，她之前曾去作家H那留言問，現在女友有做到書裡面寫的這些嗎？「他還大言不慚的說有、都做得很好，我那時覺得珮甄真可憐」。