快訊

中職／李多慧穿名牌內衣秀舞吸睛10萬人 網：太「腰瘦」

為何鋼切燕麥好處多？與傳統燕麥片和即食燕麥有何差別？吃燕麥4大優點一次看

作家H開撕 巴毛律師：恭喜陳珮甄離開大男人主義的傢伙

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
作家H和陳珮甄離婚，甜蜜畫面已成追憶。圖／取自臉書
作家H和陳珮甄離婚，甜蜜畫面已成追憶。圖／取自臉書

作家H先是在臉書宣布和陳珮甄結束「尚未登記的婚姻」，昨深夜再度發表千字文數落陳珮甄罪狀。律師陳宇安看不下去，在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，「只能恭喜珮甄離開這種大男人主義的傢伙」。

「巴毛律師混酥團」表示，作家H辦婚禮不到一個月就分手，深夜發長文批評女方「沒有以前溫柔」、「不願意跟我朋友見面」、「在他面前和其他男人有肢體接觸」，然後覺得女生的生活奢華 、吃飯都花費很高，「但又強調他不讓女生AA 都是他付費，真的是打腫臉充胖子」。

「只能說他沙豬主義從來沒有變過，婚姻失敗這麼多次還是只會檢討對方」，「巴毛律師混酥團」表示，作家H以前寫的書的內容，要願意生小孩，「不然婚姻就沒有意義」，要家事一把罩、還要能幫夫，女人即使生理期也要想辦法滿足男人的性慾、要給男人足夠自由。

「巴毛律師混酥團」表示，只能恭喜陳珮甄離開這種大男人主義的傢伙，「我當年礙於出版社編輯人情請託，有掛名推薦這本書，我現在真心覺得我錯了」。她還透露，她之前曾去作家H那留言問，現在女友有做到書裡面寫的這些嗎？「他還大言不慚的說有、都做得很好，我那時覺得珮甄真可憐」。

女生 婚姻 律師

延伸閱讀

遭作家H數落罪狀 陳珮甄心痛發聲：未來不會再傻了

作家H不忍了！深夜發千字文控陳珮甄裝溫柔小白兔

遭作家H數落罪狀 陳珮甄心痛發聲：未來不會再傻了

作家H不忍了！深夜發千字文控陳珮甄裝溫柔小白兔

相關新聞

作家H開撕 巴毛律師：恭喜陳珮甄離開大男人主義的傢伙

作家H先是在臉書宣布和陳珮甄結束「尚未登記的婚姻」，昨深夜再度發表千字文數落陳珮甄罪狀。律師陳宇安看不下去，在「巴毛律師...

照片看歷史／1960年邵氏文藝名導潘壘娶台語影星文玲 百餘人祝賀

1960年2月25日，台語影星文玲與青年導演潘壘，下午5時半在南京飯店舉行結婚典禮，影劇界前往道賀者百餘人。文玲與潘壘相戀已有3年之久，在拍「合歡山上」時，兩人種下愛苗，如今結成百年之好。

娃娃機再起／台積電主管斜槓當台主 地方娛樂稅「夾」出另類貢獻

竹科人上班時間一天動輒十餘小時，科技業下班後往往已是大半夜，24小時營業的夾娃娃機店成為竹科人的娛樂新寵。有台積電高階主管下班後搖身一變成為夾娃娃機台主，新竹縣、市去年娛樂稅還因此大進補。 但投資娃娃機無人店面並非毫無缺點，若被宵小盯上或被玩家發現漏洞，一不小心就可能被「掃台」，血本無歸。

聯合報一周大事2/18~2/24

國內

軍公教退休金調整選後無下文？政院人事總處：完成程序後公告

行政院選前承諾編列44億元調整軍公教退休金案，選後卻仍在「兩院會商」中，遭國民黨立委質疑「選前騙票」。行政院人事總處表示...

【專家之眼】是上海還是台北的「繁花」？

香港知名導演王家衛首部轉戰電視的《繁花》一劇，以1990年代上海商人逐利為主題，播出後，引起熱烈討論。戲裡的美食、衣著、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。