【專家之眼】是上海還是台北的「繁花」？

香港知名導演王家衛首部轉戰電視的《繁花》一劇，以1990年代上海商人逐利為主題，播出後，引起熱烈討論。戲裡的美食、衣著、馬路、上海話等等，凡與生活相關的種種，皆為人津津樂道。其中相當值得注意的，是出現了大量流行老歌，且多半來自台北。

據說，光為了取得流行老歌的播放或翻唱權，就花了至少一千萬人民幣。即使拍電影，也不見得有人敢下此重本，更何況是小螢幕的電視劇？台灣鄉土劇每集的成本約130萬元，上述權利金就可拍約 400集鄉土劇，但《繁花》卻只有30集，可見王導多麼精益求精。

「重金禮聘」而來的歌曲，最直接的功能是烘托劇情。像張雨生的《我的未來不是夢》，烘托民眾瘋狂投資股票的發財夢；高凌風的《冬天裡的一把火》，伴隨著自創服裝品牌如火如荼的熱銷；男配陶陶出軌時，背景是鄧麗君的《路邊的野花不要採》…...。

比起烘托劇情，流行老歌在這齣戲裡更重要的作用，是喚起90年代的回憶。相信很多人有這樣的經驗：某段時間常聽的音樂，日後再重聽，就會想起那段時間的一切。戲裡的老歌，必然曾經風靡過90年代上海大街小巷，人人琅琅上口，進而刻在心靈深處。

或許因為上海在改革開放之前，市容改變不大，所以《繁花》在視覺上，往往讓外人難以判斷它的年代。每集片頭的老電梯以及老照片的色調，甚至予人回到租界時期的感覺。假使播的不是諸如趙傳的《我是一隻小小鳥》、王傑的《你是我胸口永遠的痛》等上世紀末的流行歌，而是姚莉的《玫瑰玫瑰我愛你》或周璇的《鳳凰于飛》等這些1940年代在上海創作的老歌，那麼就與「老上海」相差無幾了。

《繁花》電視劇裡，頻繁出現上海各大飯店的燈紅酒綠，暴富的男男女女們穿金戴銀，追求時尚與精緻的美食。他們努力自創品牌外銷，但詭異的是，90年代並沒有上海出產的代表性流行歌。經濟起飛再現了租界時期上海的各式風光，卻缺了流行音樂。

流行音樂創作，不只需要安定繁榮的生活，還需要自由開放的社會。比起影視產業，唱片業的成本較低，很適合在台灣這樣以中小企業為主的環境發展。這就是為什麼台北堪稱繼老上海之後，華人流行歌曲的中心，時間超過半世紀，且沒有任何城市能取代。儘管如今上海在許多方面已經超越台北，但只要大陸官方的思想控制一天不解除，就不可能孕育出優於台北的流行音樂環境。何況自從進入數位時代後，唱片業受到重創，流行音樂的創作力是否比得上20世紀，都還是個問題。

台北的流行歌曲如此強勢，儼然已成為華人的共同記憶。它們本與上世紀台北的榮景密不可分，只可惜沒有大導演拍出屬於台北的「繁花」。

十幾年前，曾告訴杭州一位朋友，《但願人長久》的原唱是鄧麗君，對方壓根不信，堅稱是王菲的歌。倘使有一天，《繁花》引用的台北流行歌被誤以為出自上海，我們是不是只能感嘆自己的影視產業不夠強呢？