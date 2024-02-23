2024房市怎麼走？新北「信義計劃區」成形，區域價值引關注

2024新年開始，大台北房地產市場走向如何？對有意置產的購屋族來說，又有哪些值得留意的趨勢與評估指標？近期雙北市場討論得沸沸揚揚的區域，莫過於新北三重區「第二行政中心」大街廓市政開發計畫，是否該區未來能夠比肩新板特區、信義計畫區，成為雙北下一個閃耀之星？看看專家怎麼說。

新北三重區「第二行政中心」正施工中，預計2026年完工。 圖／都廳大院2 提供

「不動產智庫」張欣民：房地產仍是保值、抗通膨首選被業界封為「不動產智庫」、「研展天王」的房產專家張欣民表示，近期房市多空資訊紛雜，政府打炒房政策，使投資客退出市場，自住剛需客紛紛出籠，而新青安優惠房貸又帶動市場買氣回籠，讓2024房市走向多了一些想像空間。但無論房市如何發展，相較於股票、基金與定存，房地產相對穩健，擁有保值、抗通膨的特性，對長期資產配置者來說，更有機會能錢賺錢。

眾所周知，台北市精華區房價高，置產族想要減少風險、放大價值，張欣民建議不妨將焦點擴散到有市政府進駐的重點新興發展區，如：以三重的捷運先嗇宮站為核心的「新北信義計畫區」，因具有話題和發展性，火熱買氣讓業界都感受到了。

「新北信義計畫區」以三重的捷運先嗇宮站為核心，因第二市政府進駐，週邊住宅成移居熱點。 圖／都廳大院2 提供

市府撐腰，「蛋白變蛋黃」只是時間問題？張欣民認為，台北市信義計畫區、新北新板特區過去都是因為有市政府建設進駐，帶動整體區域發展，而落腳於三重捷運先嗇宮站3號出口的新北第二行政中心，是新北三大軸心的最後一塊拼圖，可望對比信義計畫區及新板特區的成功發展模式，帶動住宅、商業活動的蓬勃，成為雙北「重中之重」、不可忽視的燙金地段。

最難得的是，三重市政特區有難得的三江交匯水岸景觀、廣大綠地公園，重劃區整體開發街廓整齊，環境十分宜居，鄰近的新北科技園區也逐漸轉型，將舊廠辦更新立體化，吸引許多高收入的科技人才湧入，讓該區前景挹注高度動能。

「都廳大院」捷運出站就到家，結合軌道交通、市府增值、科園人口紅利等利多。 圖／都廳大院2 提供

聰明理財、合理規劃、眼光放遠 首選會增值的房子三重新市政特區指標大案「都廳大院2」自開案以來，銷售成績不俗，張欣民表示，「據我所知，目前購買這個案子的已購客遍布全台，有即將要在第二市政府上班的公務員、科技園區菁英，更有高端置產客看好這裡的發展遠景，所以搶先卡位，覺得買來收租也不錯。」

新北第二行政中心預計於2026完工，「都廳大院2」緊鄰市政府，捷運出站就到家，結合便利性、抗跌力、具增值空間等特點。優越的立地條件、稀有公園綠海景觀，各大利多匯集，帶動市場買氣。

張欣民建議有意置產的朋友，買房要有遠見，不一定要買在房價高昂的市中心，而是要選擇有未來發展性的區域，像是「新北信義計畫區」就是理財置產族可以考量的標的，目前房價還屬低基期，跟隨區域發展，拉出長波段增值空間。「謹慎規劃、眼光放遠、聰明買房，是選對好房子的不二法門！」