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瘦肉精爭議燒不停 什麼是「西布特羅」？如何避免吃下肚？6大QA一次看

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台中市食安處日前抽驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」。本報資料照片
台中市食安處日前抽驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」。本報資料照片

台中市食安處2月初抽驗市售肉品，於全聯採購抽驗的台糖冷凍梅花豬肉中，檢出瘦肉精西布特羅」，引發一連串爭議，今天下午2點食藥署召開專家會議釐清問題。過去台灣較多討論瘦肉精「萊克多巴胺」鮮少討論「西布特羅」，聯合報元氣中心整理6大QA協助民眾了解什麼是西布特羅？什麼是瘦肉精？

Q1：什麼是西布特羅？

A：林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，西布特羅和萊克多巴胺等，都是俗稱「瘦肉精」的乙型受體素，而這個大類中有很多化合物，一部分被用來當作氣喘用藥，也有些被添加在飼料當作飼料添加物，不過僅有萊克多巴胺有經過完整的風險評估，對於在人體的半衰期，以及每日可接受攝取量，並訂定殘留量。

顏宗海表示，西布特羅雖然也屬於乙型受體素一種，但不能當作臨床用藥、也不能當作飼料添加物，醫學期刊上對西布特羅不了解、資料有限，也未經過風險評估。

台灣大學獸醫學院兼任助理教授李淑慧說，使用用瘦肉精取代飼料增加換肉率是違法，站在畜牧業者的觀點，沒有必要使用這個。

Q2：什麼是瘦肉精？

A：食藥署表示，添加於動物飼料中可以增加家畜家禽的瘦肉比例。飼養成的牛、豬隻，體形健美，利潤比較高，養殖戶可以將瘦肉精拌入飼料中餵養後，能使動物快速生長精肉。

李淑慧說，乙型受體素俗稱「瘦肉精」，西布特羅等物質的化學結構屬於這類族群，部分在人體屬於支氣管擴張劑，但在豬身上跟人體不同，在人體殘留可能有副作用，有些說法稱微量可代謝，但每個人的人體狀態不同，認知也不一樣，沒有標準答案。

Q3：國內是否可使用瘦肉精？國外進口的肉品可以含有瘦肉精？含量多少？

A：農業部表示，為確保台灣豬肉競爭力，台灣豬絕對不使用瘦肉精，行政院農委會（現已改制為農業部）已於109年9月7日，依據《動物用藥品管理法》第五條第一項第一款規定公告，乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販售、陳列的藥品。

若查獲違法使用乙型受體素者，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並公布違規業者及違規情節，1年內再犯者，最高可處新台幣250萬元罰鍰。

衛福部在2020年訂定，豬萊克多巴胺的殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01 ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位，如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位，則為0.01ppm。

Q4：長期攝取瘦肉精的健康風險為何？

A：顏宗海表示，部分乙型受體素會被作為氣喘藥物成分，如單純以「乙型受體素」類群來推測，大量攝入，還是會有心跳變快、血管放鬆、肌肉顫抖等疑慮，長期也會增加心血管疾病風險的可能性。

Q5：如何趨吉避凶不要吃到瘦肉精？

A：瘦肉精無法用肉眼辨識，往往只能靠政府把關，否則民眾難以趨吉避凶。李淑慧提醒，民眾應該找有品牌認證合法管道的豬肉，也保障認真業者。

Q6：如何檢驗瘦肉精？

A：食藥署在110年5月27日公告修正，乙型受體素類多重殘留分析方法，檢驗溴布特羅、布托帕明、西馬特羅、西布特羅、克倫特羅、克倫塞羅、克倫異潘特、克倫潘特、克倫普羅、菲諾特羅、福莫特羅、異舒普林、馬布特羅、馬噴特羅、3-甲氧基科爾特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、沙美特羅、特布他林、妥洛特羅和齊帕特羅等21項，肌肉定量極限為0.001ppm，內臟與脂肪則為0.005ppm。

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