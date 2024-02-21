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全台第一大科學園區換人當？新和重劃區「就業+機能」條件出線

撰文／ 黎詩彥

南科產值連兩年破兆！112年南科總營收約為12,174億元，超越竹科的11,578億元和中科7,737億元，正式成為全台第一大科學園區。同時，南科一、二期土地面積約1043公頃，三期擴廠土地面積近85公頃，加上附近半導體產業用地、新市產業園區、樹谷園區等，總面積達1759公頃，勇冠三大科學園區。而台積電領軍投資超過2兆重壓南科，吸引聯詠科技、聯華電子與全球5大半導體供應商齊聚，串連產業上、中、下游，為南科打造最完整的半導體供應鏈，使台南科學園區成為全台產值最高、土地面積最大、產業鏈最完整的「半導體一哥」。

南科產值連兩年破兆，成為全台第一大科學園區。 圖／海悦國際提供
南科產值連兩年破兆，成為全台第一大科學園區。 圖／海悦國際提供

產業群聚效應帶來龐大的科技移民，使南科周邊房市近年可說是「熱上加熱」。南科平均月薪突破5萬元，已超越中科的48,975元，直追北部平均月薪57,152元。南北薪資差距不大，不只吸引中南部菁英返鄉工作，北部高房價也促使大批北部人才「南漂」，專家預估南科5年內就業人口將突破15萬人次，屆時大量居住剛需與科技業高薪資，將成為推升房價的穩定拉力。相較於竹科預售屋房價飆近8字頭、中科預售屋衝上6字頭，南科周邊預售屋目前還在4字頭水位，「是相對容易入手且有發展潛力的區域。」

南科早上7點上班實際通勤狀況。 圖／海悦國際提供
南科早上7點上班實際通勤狀況。 圖／海悦國際提供

受惠於南科議題，南科一、二期土地使用率已達99%，供給不足使新成屋市場水漲船高，尤以距南科10分鐘內的善化、新市、安定成購屋熱點。近3年安定區房價漲幅上漲約130%，善化區漲幅達120%，而新市區因鄰近南科和市區中繼點，房價基期低，加上商圈成熟、學區優質完整、環境宜居，是新世代購屋族的熱門首選，漲幅達180%。

新市區主要發展集中於「新和重劃區」，挾著「3分鐘開車到南科」、迅速銜接國道、台鐵、北外環快速道路的交通優勢，被南科新貴視為居住首選。重劃區街廓新穎整齊，同時發展成熟，擁醫療、就學、綠地休閒等機能，住家附近就有全聯福利中心、星巴克、路易莎、寶雅、小北百貨等連鎖商家，十分符合年輕世代的居住理想。相比其他重劃區，新和重劃區總面積僅37.53公頃，更顯珍稀性和保值性，因此受到購屋族青睞。待南科三期完工後人口進駐，勢必又將會帶來一波成長。

新和重劃區指標建案「世界南科」受到購屋族青睞。 圖／海悦國際提供
新和重劃區指標建案「世界南科」受到購屋族青睞。 圖／海悦國際提供

目前新和重劃區指標建案「世界南科」1期即將完銷，2期接棒登場，於南科市心首排規劃28-35坪，以自住客為主，移植台北豪宅基因團隊，打造輕奢精品建築，戶戶邊間採光通風良好，成為南科人最適居的購屋、置產選擇。
建案官網：https://pse.is/5m8g8d

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