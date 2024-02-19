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桃園中正藝文生活圈，綠地機能學區一次到位！高CP值2-3房「鉑克棶」

文／ 黎詩彥 提供

準備結婚的小倆口、迎接新成員的小家庭，一定渴望擁有自己的家。購屋是人生重要的里程碑，除了找尋高機能地段、符合預算的價格區間，還要將未來的可能性納入需求。放眼北台灣七大都會區，年輕小資族該買在哪裡，才能保障「未來的幸福生活」？

桃園藝文特區生活圈，綠地機能學區一次到位
有孩子的家庭，首要考慮下一代的教育。由於雙北房價居高不下，越來越多家長選擇移居桃園，減輕購屋負擔，才能將更多資源投注孩子的教育。桃園中正藝文特區生活圈因為機能豐富、名校環繞、環境宜居，一直是雙北移居與在地換屋族群的首選區域，區域內大坪數、高總價豪宅林立，有桃園版信義計畫區之稱，向來被認為是桃園市房價指標。

圖／鉑克棶 提供
圖／鉑克棶 提供

隨著中正藝文特區開發飽和，新案稀缺，許多購屋族也將目光向外圍移動，鄰近藝文特區生活圈的預售案「鉑克棶」，主打2-3房輕首付、小坪數精品宅，吸引許多重視居住品質的小家庭爭相卡位。

圖／鉑克棶 提供
圖／鉑克棶 提供

優質高密度明星學區，從小培育「地球村公民」
「鉑克棶」附近名校環繞，例如：衛斯理雙語學校、福祿貝爾雙語學校和康萊爾中小學…等10所國際教育機構，高密度明星學區加上大片綠地，非常適合下一代成長。不只讓家長省下接送孩子上下學的時間，還能從小培育「地球村公民」，讓孩子擁有國際視野，贏在起跑點，且教育費比起雙北CP值更高，讓不少雙北客慕名而來。

圖／鉑克棶 提供
圖／鉑克棶 提供

「鉑克棶」高CP值2-3房，年輕小家庭最愛！
除了學區是一大誘因之外，「鉑克棶」的地理位置也非常難得。「鉑克棶」位處藝文、市府、站前三商圈核心，60米大興西路第一排，與最精華的桃園藝文特區為鄰，共享綠地公園、大型展演中心、明星學區等成熟豐富機能，同時近捷運綠線G10站，具備重大建設題材，未來發展潛力備受看好。

業界分析，相較於藝文特區豪宅區、桃園站前等其他區域，「鉑克棶」目前房價基期仍相對親民，未來前景相當具有想像空間。目前建商祭出「自備68萬起買2-3房」優付方案，加上新青安房貸政策助攻，適合預算有限的族群於此購屋。

大器豪門公設，回家就像入住飯店
考量到年輕世代的品味和需求，「鉑克棶」規劃豪宅級公設，頂樓的空中泳池可以一覽桃園景觀，回到家就像入住五星級飯店，讓購屋族用最少的資金成本，就能卡位潛力精華區，一舉入主「負擔得起的輕奢豪宅」，無論是對於長期財務規劃、安家置產，或是佈署下一代教育，都是一大利多。

首購族挑選人生第一間房，最要掌握的關鍵是：「地段」和「進場時機」。「鉑克棶」位於蛋黃區限量第一圈，兼具「輕首付優勢」，讓購屋族「早卡位，早增值」，買房也買到幸福人生！

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